6 декабря по новому церковному календарю вспоминают одного из самых почитаемых святых в православном мире - Николая Чудотворца. Он считается покровителем детей, сирот и обездоленных, путешественников, военных, заключенных, а в этот день слышит каждого, кто обращается к нему с искренней молитвой.
Пожелайте в этот праздник родным и близким благодати и добра. Выберете поздравление с Днем святого Николая - своими словами, в стихах или авторскую открытку - в подборке УНИАН.
Поздравления с Днем святого Николая - картинки, пожелания своими словами и в стихах
С Днем чудотворца, святого Николая! Мира, добра, уюта вашему дому. Здоровья, процветания вам и вашим близким. Пусть святой сбережет от всего плохого, подарит радость и поселит любовь в ваших сердцах!
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В День святого Николая
От души тебе желаю
Сильной веры, крепких сил,
Каждый день чтоб добрым был!
Чтобы Николай святой
Сохранил в душе покой,
Защитил от зла и бед,
Дал здоровья на сто лет!
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Поздравляю с праздником - Днем святого Николая! Пускай он охраняет ваш дом от зла и бед, приносит благополучие и любовь, слышит ваши молитвы и наполнит жизнь большими и маленькими чудесами!
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В День святого Николая
От души вам пожелаю
Мира в доме, счастья, смеха,
Светлых дней, во всём успеха,
В жизни радости сполна,
Стороной чтоб шла беда,
В сердце - мудрости, терпенья,
Мира, света, настроенья!
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Поздравляю с Днем святого Николая! Желаю мира и тепла в доме, спокойствия и умиротворения в душе, здоровья, и пусть святой Николай бережет вашу семью!
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С Днем святого Николая
Я сердечно поздравляю!
Бородатый старичок
Принесет пусть сундучок.
В нем - добра, любви, удачи
И здоровья вам в придачу,
А еще - улыбок, смеха
И достатка, и успеха.
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Желаю, чтобы святой Николай всегда берег вас, чтобы слышал молитвы ваши и исполнял самые сокровенные желания. Пусть бережет от бед, чтобы они даже на порог не ступали!
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С Днем святого Николая!
Пусть он чудо совершит:
Жизнь счастливую подарит
Без несчастий и обид.
В доме радость пусть настанет,
Счастье и добро придет,
И все то, что долго ждали,
Наконец произойдет!
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В день святого Николая желаю тебе крепчайшего здоровья и надежной защиты от бед. Пусть твоих близких и родных всегда хранит светлость, покой, счастье и доброта!
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С Днем Чудотворца-Николая
Я вас сердечно поздравляю.
Пусть Николай вам помогает
И от беды оберегает.
Молитвы ваши пусть услышит
И ниспошлет подмогу свыше.
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