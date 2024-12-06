Поздравления с Днем святого Николая в стихах, прозе и авторских открытках.

6 декабря по новому церковному календарю вспоминают одного из самых почитаемых святых в православном мире - Николая Чудотворца. Он считается покровителем детей, сирот и обездоленных, путешественников, военных, заключенных, а в этот день слышит каждого, кто обращается к нему с искренней молитвой.

Пожелайте в этот праздник родным и близким благодати и добра. Выберете поздравление с Днем святого Николая - своими словами, в стихах или авторскую открытку - в подборке УНИАН.

Поздравления с Днем святого Николая - картинки, пожелания своими словами и в стихах

С Днем чудотворца, святого Николая! Мира, добра, уюта вашему дому. Здоровья, процветания вам и вашим близким. Пусть святой сбережет от всего плохого, подарит радость и поселит любовь в ваших сердцах!

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В День святого Николая

От души тебе желаю

Сильной веры, крепких сил,

Каждый день чтоб добрым был!

Чтобы Николай святой

Сохранил в душе покой,

Защитил от зла и бед,

Дал здоровья на сто лет!

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Поздравляю с праздником - Днем святого Николая! Пускай он охраняет ваш дом от зла и бед, приносит благополучие и любовь, слышит ваши молитвы и наполнит жизнь большими и маленькими чудесами!

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В День святого Николая

От души вам пожелаю

Мира в доме, счастья, смеха,

Светлых дней, во всём успеха,

В жизни радости сполна,

Стороной чтоб шла беда,

В сердце - мудрости, терпенья,

Мира, света, настроенья!

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Поздравляю с Днем святого Николая! Желаю мира и тепла в доме, спокойствия и умиротворения в душе, здоровья, и пусть святой Николай бережет вашу семью!

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С Днем святого Николая

Я сердечно поздравляю!

Бородатый старичок

Принесет пусть сундучок.

В нем - добра, любви, удачи

И здоровья вам в придачу,

А еще - улыбок, смеха

И достатка, и успеха.

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Желаю, чтобы святой Николай всегда берег вас, чтобы слышал молитвы ваши и исполнял самые сокровенные желания. Пусть бережет от бед, чтобы они даже на порог не ступали!

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С Днем святого Николая!

Пусть он чудо совершит:

Жизнь счастливую подарит

Без несчастий и обид.

В доме радость пусть настанет,

Счастье и добро придет,

И все то, что долго ждали,

Наконец произойдет!

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В день святого Николая желаю тебе крепчайшего здоровья и надежной защиты от бед. Пусть твоих близких и родных всегда хранит светлость, покой, счастье и доброта!

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С Днем Чудотворца-Николая

Я вас сердечно поздравляю.

Пусть Николай вам помогает

И от беды оберегает.

Молитвы ваши пусть услышит

И ниспошлет подмогу свыше.

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