Сегодня отмечается Татьянин день и День студента.

Не смотря на то, что международный День студенчества празднуется 17 ноября, в Украине и России студенты отмечают свой "профессиональный" праздник в Татьянин день. В 1755 году 25 января императрица Елизавета Петровна подписала указ "Об учреждении Московского университета". Этот день стали отмечать как день рождения МГУ, а затем - и как день всего студенчества. А святую Татьяну Римскую, чья память почитается 25 января, стали считать покровительницей студентов. Этот праздник имеет множество веселых традиций: молитва Татьяне о легкой учебе, призыви к "халяве" из окна и шумные гулянья.

Поздравления с Днем студента

Пусть чаще навещает вас халява —

Один раз в сессию, а лучше целых семь.

Зачеты сдать полегче, без запары,

Да шпор, для препода невидимых совсем.

Раз пересдача — то чтоб как по маслу,

А если вдруг залет — то неопасный,

Во всем пускай фортуна помогает,

Опасности любые исчезают.

Контрольных — легких,

Развлечений — долгих,

Успехов в будущем, зарплат достойных!

Я поздравляю с Днем студента,

С одним из самых лучших дней.

Храни прекрасные моменты

Беспечной юности своей!

Гуляй на полную, не бойся,

Иди в кино, танцуй и пой.

О парах ты не беспокойся,

Сегодня можно — день такой.

Пусть будет в жизни всё отлично,

Учеба будет на ура.

Пускай везет на фронте личном.

Студент, ни пуха ни пера!

Поздравляю с днём студента

И спешу я пожелать,

Чтобы только на отлично

Все экзамены сдавать,

Самых интересных лекций,

Замечательных друзей,

Ярких, радостных эмоций,

Жить чтоб было веселей!

Быть студентом — дело непростое,

Быть студентом — дело молодое,

Все еще, по сути, впереди,

И неясно, что там на пути.

Я желаю, чтоб там был успех,

Чтобы не кончался дружный смех.

Чтобы был достаток у тебя,

Чтоб сияли радостью глаза.

Чтобы было много перспектив,

Чтоб в идеях был задор и креатив.

И чтоб исполнялась бы всегда

Каждая заветная мечта.

Пожелаю в день студента

Много знаний получать,

Все учебные предметы

На пятерки лишь сдавать!

Чтобы сессия с успехом

Пролетала ветерком,

Каждый день был полон смехом,

Счастьем, радостью, добром!

В День студента я желаю

Сессии легко сдавать.

Быть в хорошем настроении,

Никогда не унывать.

Эти славные моменты

Жизни сказочной своей

Сохрани в душе на память,

Ведь счастливей нету дней.

С днем студента поздравляю,

И тебе я пожелаю,

Сессии, чтоб на отлично,

Поведение — прилично,

И экзамен без труда,

Чтобы ты сдавал всегда!

А сегодня — отдыхай,

Веселись ты, и гуляй,

Только завтра на учебу,

Ты прийти не забывай!

Красиво отрываться,

Эффектно, ярко жить,

Вовек не огорчаться,

Надеяться, любить.

Успешных дел, при этом,

И вечных приключений,

Веселых. С Днем студента!

Удачи, настроенья.

С Днем студента поздравляю,

Статус этот непростой,

Пусть задор и тяга к знаниям

Не расстанутся с тобой.

Годы, что проводишь в ВУЗе

Пусть запомнятся тебе,

Навыки всегда помогут

И в работе, и в судьбе.

Всем студентам в этот день хочу пожелать огромного везения. Пусть на вашем молодом пути встречаются только хорошие люди, хорошие дела. Желаю вам больших побед, огромного успеха в ваших первых шагах взрослой интересной жизни. Желаю вам поменьше ошибок. Цените каждую минуту вашей беззаботной студенческой жизни.

Поздравляю с Днем студента, с праздником юных мечтаний, новых знаний, интересных увлечений и веселого студенчества. Желаю, чтобы каждый день был полон новых целей, уверенных стремлений, замечательных идей, забавных историй и личных побед. Пусть годы студента будут запоминающимися и счастливыми, пусть верные знания и неутомимый энтузиазм приведут к любимой и престижной профессии!

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Всем студентам в этот день хочу пожелать огромного везения. Пусть на вашем молодом пути встречаются только хорошие люди, хорошие дела. Желаю вам больших побед, огромного успеха в ваших первых шагах взрослой интересной жизни. Желаю вам поменьше ошибок. Цените каждую минуту вашей беззаботной студенческой жизни.

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Автор: Екатерина Пулатова