Не смотря на то, что международный День студенчества празднуется 17 ноября, в Украине и России студенты отмечают свой "профессиональный" праздник в Татьянин день. В 1755 году 25 января императрица Елизавета Петровна подписала указ "Об учреждении Московского университета". Этот день стали отмечать как день рождения МГУ, а затем - и как день всего студенчества. А святую Татьяну Римскую, чья память почитается 25 января, стали считать покровительницей студентов. Этот праздник имеет множество веселых традиций: молитва Татьяне о легкой учебе, призыви к "халяве" из окна и шумные гулянья.
Поздравления с Днем студента
Пусть чаще навещает вас халява —
Один раз в сессию, а лучше целых семь.
Зачеты сдать полегче, без запары,
Да шпор, для препода невидимых совсем.
Раз пересдача — то чтоб как по маслу,
А если вдруг залет — то неопасный,
Во всем пускай фортуна помогает,
Опасности любые исчезают.
Контрольных — легких,
Развлечений — долгих,
Успехов в будущем, зарплат достойных!
Я поздравляю с Днем студента,
С одним из самых лучших дней.
Храни прекрасные моменты
Беспечной юности своей!
Гуляй на полную, не бойся,
Иди в кино, танцуй и пой.
О парах ты не беспокойся,
Сегодня можно — день такой.
Пусть будет в жизни всё отлично,
Учеба будет на ура.
Пускай везет на фронте личном.
Студент, ни пуха ни пера!
Поздравляю с днём студента
И спешу я пожелать,
Чтобы только на отлично
Все экзамены сдавать,
Самых интересных лекций,
Замечательных друзей,
Ярких, радостных эмоций,
Жить чтоб было веселей!
Быть студентом — дело непростое,
Быть студентом — дело молодое,
Все еще, по сути, впереди,
И неясно, что там на пути.
Я желаю, чтоб там был успех,
Чтобы не кончался дружный смех.
Чтобы был достаток у тебя,
Чтоб сияли радостью глаза.
Чтобы было много перспектив,
Чтоб в идеях был задор и креатив.
И чтоб исполнялась бы всегда
Каждая заветная мечта.
Пожелаю в день студента
Много знаний получать,
Все учебные предметы
На пятерки лишь сдавать!
Чтобы сессия с успехом
Пролетала ветерком,
Каждый день был полон смехом,
Счастьем, радостью, добром!
В День студента я желаю
Сессии легко сдавать.
Быть в хорошем настроении,
Никогда не унывать.
Эти славные моменты
Жизни сказочной своей
Сохрани в душе на память,
Ведь счастливей нету дней.
С днем студента поздравляю,
И тебе я пожелаю,
Сессии, чтоб на отлично,
Поведение — прилично,
И экзамен без труда,
Чтобы ты сдавал всегда!
А сегодня — отдыхай,
Веселись ты, и гуляй,
Только завтра на учебу,
Ты прийти не забывай!
Красиво отрываться,
Эффектно, ярко жить,
Вовек не огорчаться,
Надеяться, любить.
Успешных дел, при этом,
И вечных приключений,
Веселых. С Днем студента!
Удачи, настроенья.
С Днем студента поздравляю,
Статус этот непростой,
Пусть задор и тяга к знаниям
Не расстанутся с тобой.
Годы, что проводишь в ВУЗе
Пусть запомнятся тебе,
Навыки всегда помогут
И в работе, и в судьбе.
Всем студентам в этот день хочу пожелать огромного везения. Пусть на вашем молодом пути встречаются только хорошие люди, хорошие дела. Желаю вам больших побед, огромного успеха в ваших первых шагах взрослой интересной жизни. Желаю вам поменьше ошибок. Цените каждую минуту вашей беззаботной студенческой жизни.
Поздравляю с Днем студента, с праздником юных мечтаний, новых знаний, интересных увлечений и веселого студенчества. Желаю, чтобы каждый день был полон новых целей, уверенных стремлений, замечательных идей, забавных историй и личных побед. Пусть годы студента будут запоминающимися и счастливыми, пусть верные знания и неутомимый энтузиазм приведут к любимой и престижной профессии!
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Всем студентам в этот день хочу пожелать огромного везения. Пусть на вашем молодом пути встречаются только хорошие люди, хорошие дела. Желаю вам больших побед, огромного успеха в ваших первых шагах взрослой интересной жизни. Желаю вам поменьше ошибок. Цените каждую минуту вашей беззаботной студенческой жизни.
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