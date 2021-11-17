17 ноября - 321-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 44 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 4 ноября Юлианского календаря.

В этот день в мире отмечаются Международный день студентов, Международный день недоношенных детей, Всемирный день рекордов Гиннесса, Международный день любителей пива "Гозе", Всемирный день борьбы против хронической обструктивной болезни лёгких, Всемирный день географических информационных систем.

В Украине - День студента, в США - День пешеходного туризма (День похода), День электронной поздравительной открытки, День обслуживающего персонала в образовании, День пахлавы, День вина "Зинфандель", День недружелюбия, День домашнего хлеба, День мира, День Русалочки, в Мьянме - Фестиваль бумажных фонариков и горящих воздушных шаров "Тазаундаин", в Кыргызстане - День кыргызского кино, в Германии - День покаяния и молитвы, в Японии - День японских шахмат "Сёги", в Армении - День военно-медицинского работника, в Чехии, Словакии - День борьбы за свободу и демократию, на Маршалловых островах - День президента, в Азербайджане - День национального возрождения, в Индии - День мучеников в штате Одиша, в Греции - День Политехнио.

Памятные даты 17 ноября, годовщины и события

В 1800 году Конгресс США впервые собрался в Вашингтоне.

В 1869 году в этот день состоялось официальное открытие Суэцкого канала для судоходства. Он соединяет Средиземное и Красное моря. Первой по каналу прошла яхта "Эгль", на борту которой находились французская императрица Евгения, супруга Наполеона III, и главный строитель канала - французский инженер виконт Фердинанд Мари де Лессепс. На первых этапах строительных работ земляные работы проводились с использованием принудительного труда бедных слоев населения Египта.

Читайте такжеИменины 17 ноября: у кого День ангела и как назвать ребенкаС технической точки зрения строительство, которое велось 11 лет, не было слишком сложным: это был просто ров длиной 163 км, безо всяких шлюзов. Тем не менее, проект буквально разорил Египет, и в 1876 году страна была объявлена банкротом. Это повлекло за собой установление над ней финансового контроля держав-кредиторов - Франции и Англии. Канал оказал немедленное и неоценимое значение для мировой торговли. Шестью месяцами ранее была введена в действие первая Трансконтинентальная железная дорога, и весь мир можно было теперь обогнуть в рекордные сроки. Канал позволил водному транспорту проходить в обе стороны между Европой и Азией без огибания Африки.

Читайте такжеСплошная опасность: каким знакам Зодиака лучше остаться дома на Новый годДо открытия канала, транспортировка осуществлялась путем разгрузки кораблей и сухопутной перевозки между Средиземным и Красным морями. Канал сыграл также важную роль в экспансии и дальнейшей колонизации Африки. На сегодняшний день Суэцкий канал является главным бюджетообразующим проектом Египта. По словам специалистов, канал дает стране даже больше средств, чем добыча нефти, и намного больше, чем развитая инфраструктура туризма.

В 1970 году после мягкой посадки на поверхность Луны в районе Моря Дождей космической станции "Луна-17" в путешествие по спутнику Земли отправился "Луноход-1".

В 1996 году австралиец Крэг Макгарри за 38 минут 38 секунд провез перед собой коляску с собственным сыном по 10-километровой трассе.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 17 ноября чтит память пресвитера Ермея и епископа Мирского Никандра. В народе день назвали "Ерема - сиди дома".

Что сегодня нельзя делать

В народе день считается несчастливым. Лучше не выходить из дома без особой необходимости и не начинать никаких дел. По поверью, именно 17 ноября все духи выходят на свободу и пытаются проникнуть в дом. Нельзя ничего давать в долг. День плохо подходит для бракосочетаний, судебных процессов и близкого общения с малознакомыми людьми. Считается, что если сыграть сегодня свадьбу, то скоро молодые разведутся, а если заключить сделку, то ее результат не принесет успеха. Очень важно сохранять спокойствие.

Приметы на 17 ноября

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

туман - к оттепели, иней на деревьях и траве - к холодам;

выпало много снега - будет хороший урожай озимых;

снег выпал и не тает - весной будет много подснежников.

Именины 17 ноября

Именины у Никандра, Ивана, Степана, Александра, Николая, Ильи и Евгении.

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Авторы: Нана Черная, Кристина Кащавцева