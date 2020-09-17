Сегодня свой профессиональный праздник отмечают все, кто спасает чужие жизни, каждый раз рискуя своим.

Сегодня, 17 сентября, в Украине отмечают День спасателя. Праздник основан в 2008 году указом тогдашнего президента Украины.

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День спасателя - профессиональный праздник всех тех, кто спасает чужие жизни, каждый раз рискуя своей. Сегодня принято поздравлять работников аварийно-спасательных служб, пожарной охраны и других специальных формирований, благодаря им за нелегкую службу.

УНИАН собрал искренние поздравительные строки и наилучшие пожелания в открытках и картинках по случаю праздника Дня спасателя.

Поздравления с Днем спасателя

***

Всех спасателей страны

Украина поздравляет!

Очень сильно вы важны,

Вас сам Бог оберегает!

Профессия ваша далеко не легка,

Но вы справляетесь отменно,

Желаем хватку не терять,

А о празднике помнить неизменно!

***

Украина спит спокойно

Со спасателем таким,

Службу ты несёшь достойно,

Не страшны огонь и дым.

Наводнения, лавины,

А тебе всё нипочём,

Будь всегда таким же сильным,

Нас от бед закрой плечом.

Пусть за сотни вёрст опасность

Тебя мимо обойдёт,

Ну, а в жизни только радость

И любовь большая ждёт!

***

С днем спасателя, ребята,

Благодарю вас всех за труд.

Спасают руки ваши, жизни,

Господь благословит пускай ваш путь.

Хочу, чтобы здоровье вас не покидало,

Такие молодцы, стране нужны.

Желаю жить вам всем в достатке,

И чтобы сбылись все ваши мечты.

***

Кто попадает в беду,

Спасаете тех на ходу

Трусости места здесь нет.

Жизнью рискнете в ответ.

Храбрость пылает в крови.

Снова удачу лови,

Снова спасай этот мир

Так, словно яростный тигр.

Больше здоровья и дней,

Солнце где светит нежней,

Льются улыбки вокруг,

Жизни вращается круг.

***

Поздравляю с профессиональным праздником — Днем спасателя! Желаю, чтобы хорошее настроение, безопасность и приверженность к любимому делу всегда вам сопутствовали! Пусть вас окружает благополучие, достаток и счастливые улыбки!

***

Рисковать собой ради спасения других — такую профессию может выбрать для себя далеко не каждый. Так пусть же в День спасателя, каждый, кто хоть немного связан с этой отважной работой, получит заслуженное признание. Пускай все ваши трудовые будни будут спокойными, а вызова — ложными. Пусть ваши близкие будут уверены в том, что вы вернетесь домой после смены в целости и невредимости.

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Автор: Алина Вишневская