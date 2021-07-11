Международный День рыбака отмечается 27 июля. В Украине этот праздник ежегодно встречают 11 июля.

Дата праздника из года в год меняется - традиционно его отмечают во второе воскресенье июля. Этот день приурочен ко Всемирному дню рыболовства. В Украине этот день на законодательном уровне учредил Леонид Кучма в 1995 году. Праздник создан, чтобы поддержать всех людей, имеющих отношение к рыболовной сфере в профессиональном плане, и порадовать любителей рыбалки выходного дня.

Поздравления с Днем рыбака

С Днем рыбака тебя, рыбак!

Пускай же будет только так:

Сама чтоб рыбка подплывала,

Сама на червячка клевала,

Чтоб чистилась легко, не билась,

В ухе наваристо варилась.

Чтоб твой улов и твой успех

Были бы больше, чем у всех.

***

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Душой и сердцем ты — рыбак.

Немало знаешь ты уловок:

Какой крючок, какой червяк.

Желаю так же виртуозно

Тебе судьбой своей владеть,

Всегда идти дорогой звездной,

Довольным быть и богатеть.

Ты в сеть свою поймай удачу,

Добра и счастья налови,

Здоровья, радости в придачу...

И долголетия, и любви!

***

Мы сегодня поздравляем

Всех на свете рыбаков,

Тех, кто за улов огромный

Сделать многое готов,

Им желаем мы удачи,

Море рыбы наловить

И, конечно, рыбкой свежей

Своих близких накормить,

Пусть их удочки и сети

Будут прочными всегда,

Пусть от них большая рыба

Не уходит никогда!

***

Ты любитель порыбачить,

Твоё хобби так давно.

Пусть сопутствует удача,

Что не каждому дано.

Чтобы рыбку золотую

Словно в сказке ты поймал.

Пусть исполнятся желанья

Все, что рыбке загадал.

Не срывается пусть рыбка

Никогда с твоих крючков.

И не сходит пусть улыбка

С твоих уст от пустяков.

С Днем рыбака - картинки и поздравления в прозе

Поздравляю с Днём рыбака и от всей души желаю ловить на свой крючок не только крупную и вкусную рыбку, но и большую удачу, огромный успех. Пусть каждая рыбалка будет праздником для души, пусть каждый день дарит отличное настроение, бодрое самочувствие и вдохновение уверенного и опытного рыбака.

***

Поздравляю с Днем рыбака всех любителей и профессионалов. Пускай удача и везение клюет на вашу удочку безотказно. Пускай достаток, и прибыль сами идут в ваши сети. Желаю каждому однажды, поймать свою рыбку волшебницу, и она непременно исполнит самые заветные желания. Желаю всегда богатого улова и хорошего настроения от знатного клева.

Поздравляю с Днём рыбака и хочу пожелать и с берега, и с лодки ловить крупную рыбку, и в делах, и в своих интересах иметь непременный успех, и в солнечную, и в пасмурную погоду оставаться счастливым человеком.

Пусть всегда будут силы и желание на случай огромного улова. Стойкого спокойствия, выдержки, положительного настроения, достойных поездок. Полезных знаний, новых удачных мест, мотивирующего окружения, светлых мыслей.

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Автор: Кристина Кащавцева