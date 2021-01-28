Милые поздравительные картинки на наилучшие пожелания по случаю именин для всех Елен.

Сегодня, 28 января, свой День ангела празднуют женщины, девушки и девочки по имени Елена. Церковь в этот день вспоминает великомученицу Елену.

Читайте такжеПраздники в феврале: какие даты будут отмечать украинцы в третий месяц зимыИмя Елена происходит от имени греческого бога Солнца Гелиоса. В переводе с греческого оно означает "солнечный свет" или "солнечный луч". Также имя Елена можно интерпретировать как "факел", "огонь", "света", "сияющая", "солнечная", "огненная", "избранная".

Считается, что Елена – очень активная девушка с множеством интересов и амбиций. В то же время она очень мечтательна и наивна.

УНИАН собрал лучшие поздравления с Днем ангела Елены в стихах и прозе, а также в красивых картинках и открытках.

Поздравления с Днем Елены в стихах и прозе

***

С Днем ангела тебя, Елена!

Мне кажется, ты совершенна.

Так женственна, мила, приятна,

Ты хороша невероятно.

Желаю счастья и удачи,

Чтоб тот, кто очень много значит,

С тобою рядом был всегда.

Сияй, как яркая звезда!

***

Сегодня ангел осенил тебя крылом.

Елена, наслаждайся этим днём!

Ты именинница, храни тебя судьба.

И, если завтра вновь за жизнь борьба,

Пусть светлый ангел за твоим плечом

Врагов разит сверкающим мечом,

Хранит тебя от горестных потерь

И в мир чудесный приоткроет дверь.

***

В день ангела, Елена,

Тебе я пожелаю —

Желания мгновенно

Пусть небо исполняет!

Пусть всё добро с процентом

Скорей к тебе вернётся,

Наполнит душу лето,

И счастье улыбнётся!

***

Леночка, поздравляю тебя с Днем ангела. Пусть твой хранитель всегда будет с тобой, пусть твоя сила ни на миг не ослабнет, пусть твоя красота ни на минуту не угаснет. Желаю с доброй надеждой идти только вперед и непременно добиваться своих целей.

***

С Днем ангела, Елена. Желаю тебе самой быть нежным, добрым, искренним, очаровательным ангелом, желаю никогда не сбиваться с курса удачи и всегда оставаться по-настоящему счастливой. Леночка, будь любима и желанна, пусть каждый день дарит праздник души и радость.

***

День ангела сегодня у Елены,

И видит Бог, ты — истинная красота.

Желаю найти любящего мужа,

Чтоб была счастлива всегда.

Заботься о себе без перерыва,

Цени каждую минуту, что тебе дана.

Судьба к тебе добрее пускай будет,

Чтоб ты успешной женщиной была!

***

Божественна и необыкновенна,

Красива, как алеющий закат.

Прими же поздравления, Елена,

Пусть ангелы твой путь всегда хранят!

Чтоб ты вовек с дороги не сбивалась,

Легко шла к новым целям, без преград,

Дню каждому с рассветом улыбалась,

И только счастье излучал твой взгляд!

***

С Днем ангела сердечно поздравляю!

Пусть бережет он беды тебя,

Еще, конечно, Леночка, желаю

Большого счастья, радости, тепла.

Пускай везет в делах и начинаньях,

Пусть вера крепнет каждый час.

Пусть награждаются старанья

И будет всё ну просто класс.

***

Ленусик дорогой, поздравляю тебя с днём ангела. Пусть судьба твоя окажется счастливой и благополучной, пусть тропка жизни стелется мягко и легко, пусть Бог пошлёт тебе светлое благо и удачу, пусть душа твоя смеётся и никогда не плачет.

***

Елена, поздравляю тебя с днем ангела! Желаю тебе благополучия и успеха. Хороших друзей и прекрасных знакомых. Красивой любви, взаимных чувств, широких взглядов и больших достижений!

С Днем ангела Елены - картинки и открытки

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Автор: УНИАН