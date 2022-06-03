Народный праздник 3 июня имеет названия Оленин день, Олёна – длинные льны.

Христиане отмечают церковный праздник 3 июня в честь равноапостольных царей Константина и Елены. Святую Елену в народе считали покровительницей льна, поэтому 3 июня высеивали лён на участках. Если погода была неподходящей, то нужно было обязательно бросить в землю хоть горстку льна.

По народным верованиям, в этот день очень полезно есть куриные яйца. Самыми полезными считаются свежие домашние яйца. Ребенку для крепкого здоровья можно дать сваренное всмятку яйцо. Яичную скорлупу добавляют в корм курам или закапывают на огородных грядках.

Что нельзя делать 3 июня

Женщинам не стоит заплетать волосы, иначе они будут выпадать. Лениться сегодня нельзя, иначе святая Елена разозлится. Носить одежду черного цвета сегодня - к ссорам и вражде. Незамужним девушкам нельзя целый день сидеть дома. Стоит выйти на улицу хотя бы ненадолго.

Приметы погоды 3 июня

Душный воздух сулит ухудшение погоды.

Облачная ночь - к пасмурной погоде.

Если дует северный ветер, то зерновые не уродятся.

Кукушка много поет - к хорошей погоде.

Вас также могут заинтересовать новости: