Христиане отмечают церковный праздник 3 июня в честь равноапостольных царей Константина и Елены. Святую Елену в народе считали покровительницей льна, поэтому 3 июня высеивали лён на участках. Если погода была неподходящей, то нужно было обязательно бросить в землю хоть горстку льна.
По народным верованиям, в этот день очень полезно есть куриные яйца. Самыми полезными считаются свежие домашние яйца. Ребенку для крепкого здоровья можно дать сваренное всмятку яйцо. Яичную скорлупу добавляют в корм курам или закапывают на огородных грядках.
Что нельзя делать 3 июня
- Женщинам не стоит заплетать волосы, иначе они будут выпадать.
- Лениться сегодня нельзя, иначе святая Елена разозлится.
- Носить одежду черного цвета сегодня - к ссорам и вражде.
- Незамужним девушкам нельзя целый день сидеть дома. Стоит выйти на улицу хотя бы ненадолго.
Приметы погоды 3 июня
- Душный воздух сулит ухудшение погоды.
- Облачная ночь - к пасмурной погоде.
- Если дует северный ветер, то зерновые не уродятся.
- Кукушка много поет - к хорошей погоде.