В День ангела Ольги 24 июля поздравьте близких Оль с именинами.

День ангела Ольги обладательницы этого имени отмечают несколько раз в году. В такие даты церковь чтит различных святых по имени Ольга, а их тезки молятся о благополучии и здоровье.

День ангела Ольги 24 июля посвящен княгине Ольге, одной из самых выдающихся женщин в истории Украины. Сегодня стоит поздравить с именинами знакомых и близких, которые носят это прекрасное имя. Красивые поздравления и открытки собраны в нашей статье. А рожденную 24 июля девочку стоит назвать Олей, чтобы у неё была счастливая судьба.

Значение и характер имени Ольга

Значение имени Ольга со скандинавского - "мудрая". Характер Оли вполне соответствует этому имени. Эта женщина мудра не по годам и дает хорошие советы. Самая главная ценность в её жизни - это семья. Она ни за что не оставит близких в беде. Ей нравится радовать близких. В работе Ольга упорная и лишена лени.

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Поздравления с Днем ангела Ольги

В прекрасный день княгини Ольги

Желаю счастья и чудес!

Ведь имя Ольга - это гордость,

Ваш Ангел посланный с небес!

Пусть охраняет тихо душу

От бед и горечи утрат!

И слезы грусти пусть подсушит,

Любовь и счастье пусть искрят!

***

Олечка, Оля, поменьше печали,

Сегодня день ангела твой наступил.

Тебя этим именем в детстве назвали,

Сей выбор характер твой определил.

Помимо всего, будь счастливой всегда.

Мы ценим тебя, ты наша звезда!

Пусть ангел хранит тебя от напастей,

Тебя по пятам пусть преследует счастье.

***

Желаем в День Ольги Святой благодати,

Чтоб ангел берег и хранил вас в объятиях.

Лишь мудрых решений и верных дорог,

Удачи, задора, добра на порог!

Защиты желаем княгини великой,

А мы поклонимся ее силе, лику.

Не ведайте бед вы, напастей, разрухи.

Всем счастья, здоровья и бодрости духа!

***

Пусть подарит Ольгин день

Радость лёгкую, как тень,

Счастьем нежным пусть обнимет,

Сделав трудности смешными!

Вдохновит пусть, закружит,

Чудесами удивит,

И подарит напоследок

Нежность яркую, как лето!

***

Желаю тебе, Ольга,

Прекрасных ясных дней.

И светлого лишь только

В лихой твоей судьбе.

Душа пускай сияет,

А сердце не болит.

И жизнь пусть удивляет

И счастьем озарит!!!

***

Оля, Олечка родная,

В этот день тебе желаю

Быть любимой и любить,

И красавицею слыть!

Чтобы в женском обаянии

Равных не было тебе,

Чтоб была ты самой яркой

И счастливой на Земле!

***

В День Ольги желаю

Мечты исполнения,

Безмерного счастья,

Любви, настроения.

Пусть в сердце твоем

Только радость живет,

Удача большая

Пусть всюду найдет!

***

Пусть День Ольги дарит радость,

Пусть везёт в любом из дел,

Чтоб душа всегда смеялась,

И в глазах огонь горел!

Пусть семья родная любит,

Удивляет мир добром,

Всё прекрасно дома будет,

Расцветает всё кругом!

***

Желаю тебе, Оленька,

Приятных мелочей!

Со счастьем пить за столиком

Чаёк погорячей!

И видеть только доброе

Во всех наставших днях,

И пусть удача скорая

Настигнет вдруг в делах!

***

Поздравляю с именинами - Днем Ольги! Будь всегда такой же красивой и мудрой, решительной и щедрой, отзывчивой и доброй. Пусть в твоем доме всегда будет тепло и уютно, в душе пребывают гармония и спокойствие, а в сердце живет любовь!

***

Поздравляю с Днем Ольги и желаю милости Божьей, любви и светлой надежды в жизни, радости, наполняющей каждый твой новый день. Пусть твои глаза сияют от счастья, а сердце наполняется искренней добротой.

***

Оля, с Днем ангела тебя! Пусть сбудется всё, о чем ты когда-либо мечтала, пусть здоровье не подводит, а слезы будут только от радости. Желаю семейного счастья, финансового благополучия и, конечно, мира!

***

В день Ольги пусть это имя станет бесконечно приносящим счастье, оберегом от всего плохого. Пусть любовь поселится в сердцах, а в стенах дома лишь смех будет слышен, добрые слова и комплименты. Поздравляю!

***

Желаю светлой, доброй жизни. Пусть Княгиня Ольга бережет тебя от ненастья, а счастливая улыбка не сходит с твоего лица! Мечтай, люби и пусть твои искренние желания обязательно станут явью!

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