День ангела Ольги обладательницы этого имени отмечают несколько раз в году. В такие даты церковь чтит различных святых по имени Ольга, а их тезки молятся о благополучии и здоровье.
День ангела Ольги 24 июля посвящен княгине Ольге, одной из самых выдающихся женщин в истории Украины. Сегодня стоит поздравить с именинами знакомых и близких, которые носят это прекрасное имя. Красивые поздравления и открытки собраны в нашей статье. А рожденную 24 июля девочку стоит назвать Олей, чтобы у неё была счастливая судьба.
Значение и характер имени Ольга
Значение имени Ольга со скандинавского - "мудрая". Характер Оли вполне соответствует этому имени. Эта женщина мудра не по годам и дает хорошие советы. Самая главная ценность в её жизни - это семья. Она ни за что не оставит близких в беде. Ей нравится радовать близких. В работе Ольга упорная и лишена лени.
Поздравления с Днем ангела Ольги
В прекрасный день княгини Ольги
Желаю счастья и чудес!
Ведь имя Ольга - это гордость,
Ваш Ангел посланный с небес!
Пусть охраняет тихо душу
От бед и горечи утрат!
И слезы грусти пусть подсушит,
Любовь и счастье пусть искрят!
***
Олечка, Оля, поменьше печали,
Сегодня день ангела твой наступил.
Тебя этим именем в детстве назвали,
Сей выбор характер твой определил.
Помимо всего, будь счастливой всегда.
Мы ценим тебя, ты наша звезда!
Пусть ангел хранит тебя от напастей,
Тебя по пятам пусть преследует счастье.
***
Желаем в День Ольги Святой благодати,
Чтоб ангел берег и хранил вас в объятиях.
Лишь мудрых решений и верных дорог,
Удачи, задора, добра на порог!
Защиты желаем княгини великой,
А мы поклонимся ее силе, лику.
Не ведайте бед вы, напастей, разрухи.
Всем счастья, здоровья и бодрости духа!
***
Пусть подарит Ольгин день
Радость лёгкую, как тень,
Счастьем нежным пусть обнимет,
Сделав трудности смешными!
Вдохновит пусть, закружит,
Чудесами удивит,
И подарит напоследок
Нежность яркую, как лето!
***
Желаю тебе, Ольга,
Прекрасных ясных дней.
И светлого лишь только
В лихой твоей судьбе.
Душа пускай сияет,
А сердце не болит.
И жизнь пусть удивляет
И счастьем озарит!!!
***
Оля, Олечка родная,
В этот день тебе желаю
Быть любимой и любить,
И красавицею слыть!
Чтобы в женском обаянии
Равных не было тебе,
Чтоб была ты самой яркой
И счастливой на Земле!
***
В День Ольги желаю
Мечты исполнения,
Безмерного счастья,
Любви, настроения.
Пусть в сердце твоем
Только радость живет,
Удача большая
Пусть всюду найдет!
***
Пусть День Ольги дарит радость,
Пусть везёт в любом из дел,
Чтоб душа всегда смеялась,
И в глазах огонь горел!
Пусть семья родная любит,
Удивляет мир добром,
Всё прекрасно дома будет,
Расцветает всё кругом!
***
Желаю тебе, Оленька,
Приятных мелочей!
Со счастьем пить за столиком
Чаёк погорячей!
И видеть только доброе
Во всех наставших днях,
И пусть удача скорая
Настигнет вдруг в делах!
***
Поздравляю с именинами - Днем Ольги! Будь всегда такой же красивой и мудрой, решительной и щедрой, отзывчивой и доброй. Пусть в твоем доме всегда будет тепло и уютно, в душе пребывают гармония и спокойствие, а в сердце живет любовь!
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Поздравляю с Днем Ольги и желаю милости Божьей, любви и светлой надежды в жизни, радости, наполняющей каждый твой новый день. Пусть твои глаза сияют от счастья, а сердце наполняется искренней добротой.
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Оля, с Днем ангела тебя! Пусть сбудется всё, о чем ты когда-либо мечтала, пусть здоровье не подводит, а слезы будут только от радости. Желаю семейного счастья, финансового благополучия и, конечно, мира!
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В день Ольги пусть это имя станет бесконечно приносящим счастье, оберегом от всего плохого. Пусть любовь поселится в сердцах, а в стенах дома лишь смех будет слышен, добрые слова и комплименты. Поздравляю!
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Желаю светлой, доброй жизни. Пусть Княгиня Ольга бережет тебя от ненастья, а счастливая улыбка не сходит с твоего лица! Мечтай, люби и пусть твои искренние желания обязательно станут явью!