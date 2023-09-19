Родительская суббота перед Покровом Пресвятой Богородицы - это день, когда православные поминают умерших близких, родственников, знакомых. Когда Покровская родительская суббота будет в 2023 году, что нужно сделать в поминальный день, а что запрещено - рассказываем в материале.
- Что такое Покровская родительская суббота
- Когда в этом году будет Покровская родительская суббота
- Что надо делать в Покровскую родительскую субботу
- Покровская родительская суббота - что нельзя делать
Что такое Покровская родительская суббота
Покровская суббота - один из поминальных дней в году, которые еще называют родительские субботы. Отмечается в православной церкви и народной традиции восточных славян. Традиция поминать умерших существовала еще в дохристианский период. Покровская суббота, как поминальный день, появилась в XVI веке - в память о православных воинах, погибших за Родину. В этот день молятся об умерших близких, в первую очередь покойных родителях, а также о украинских военных, которые не вернулись домой из фронта.
Ежегодно Покровская суббота выпадает на разные даты - она зависит от дня празднования Покрова Пресвятой Богородицы.
Когда в этом году будет Покровская родительская суббота
Покровская родительская суббота ежегодно проходила в октябре - в субботу накануне праздника Покрова. Но с переходом Православной церкви Украины на новоюлианский календарь даты непереходящих праздников сдвинулись на 13 дней раньше. Так как Покрова 2023 отмечают теперь 1 октября (это воскресенье), то Покровская родительская суббота в 2023 году будет 30 сентября - в последнюю субботу перед праздником.
Что надо делать в Покровскую родительскую субботу
Традиционно на Покровскую субботу с утра идут в храм на поминальную службу - ставят свечи за упокой, подают записки о поминовении. Несут в храм и панихидку - хлеб, выпечку, овощи, фрукты, принято подать милостыню нуждающимся. Но главное - это молитва, считается, что так христиане просят у Всевышнего заступничества для умерших. Если нет возможности пойти в храм, то помолиться можно и дома.
Кроме этого, в субботу перед Покровом традиционно посещать могилы умерших и привести их в порядок. Считается благим делом убрать могилы не только близких и знакомых, но и заброшенные.
Вечером на Покровскую субботу принято собираться семьями за общим столом - по обычаю подают кутью, как символ вечной жизни, и по древнему поверью, кладут большее количество приборов - для душ умерших.
Покровская родительская суббота - что нельзя делать
Есть и запреты этого поминального дня. Церковь запрещает заказывать панихиду по самоубийцам. Кроме этого, нельзя также:
- поминать умерших алкоголем;
- оставлять алкоголь и еду на могилах; шуметь на кладбищах, смеяться;
- вспоминать и говорить о тех, кого уже нет, плохо;
- ругаться, сквернословить, ссориться с близкими;
- заниматься тяжелым физическим трудом.
Также нельзя в этот день отказывать в милостыне и помощи - пусть она будет даже небольшая, важен сам поступок.
Ранее мы рассказывали, когда будут родительские субботы 2023 - новые даты поминальных дней в этом году.