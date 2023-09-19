Покровская поминальная родительская суббота традиционно отмечается накануне Покрова, но ее дата в этом году сдвигается.

Родительская суббота перед Покровом Пресвятой Богородицы - это день, когда православные поминают умерших близких, родственников, знакомых. Когда Покровская родительская суббота будет в 2023 году, что нужно сделать в поминальный день, а что запрещено - рассказываем в материале.

Что такое Покровская родительская суббота

Покровская суббота - один из поминальных дней в году, которые еще называют родительские субботы. Отмечается в православной церкви и народной традиции восточных славян. Традиция поминать умерших существовала еще в дохристианский период. Покровская суббота, как поминальный день, появилась в XVI веке - в память о православных воинах, погибших за Родину. В этот день молятся об умерших близких, в первую очередь покойных родителях, а также о украинских военных, которые не вернулись домой из фронта.

Ежегодно Покровская суббота выпадает на разные даты - она зависит от дня празднования Покрова Пресвятой Богородицы.

Видео дня

Когда в этом году будет Покровская родительская суббота

Покровская родительская суббота ежегодно проходила в октябре - в субботу накануне праздника Покрова. Но с переходом Православной церкви Украины на новоюлианский календарь даты непереходящих праздников сдвинулись на 13 дней раньше. Так как Покрова 2023 отмечают теперь 1 октября (это воскресенье), то Покровская родительская суббота в 2023 году будет 30 сентября - в последнюю субботу перед праздником.

Что надо делать в Покровскую родительскую субботу

Традиционно на Покровскую субботу с утра идут в храм на поминальную службу - ставят свечи за упокой, подают записки о поминовении. Несут в храм и панихидку - хлеб, выпечку, овощи, фрукты, принято подать милостыню нуждающимся. Но главное - это молитва, считается, что так христиане просят у Всевышнего заступничества для умерших. Если нет возможности пойти в храм, то помолиться можно и дома.

Кроме этого, в субботу перед Покровом традиционно посещать могилы умерших и привести их в порядок. Считается благим делом убрать могилы не только близких и знакомых, но и заброшенные.

Вечером на Покровскую субботу принято собираться семьями за общим столом - по обычаю подают кутью, как символ вечной жизни, и по древнему поверью, кладут большее количество приборов - для душ умерших.

Покровская родительская суббота - что нельзя делать

Есть и запреты этого поминального дня. Церковь запрещает заказывать панихиду по самоубийцам. Кроме этого, нельзя также:

поминать умерших алкоголем;

оставлять алкоголь и еду на могилах; шуметь на кладбищах, смеяться;

вспоминать и говорить о тех, кого уже нет, плохо;

ругаться, сквернословить, ссориться с близкими;

заниматься тяжелым физическим трудом.

Также нельзя в этот день отказывать в милостыне и помощи - пусть она будет даже небольшая, важен сам поступок.

Ранее мы рассказывали, когда будут родительские субботы 2023 - новые даты поминальных дней в этом году.

Вас также могут заинтересовать новости: