Третий Спас ежегодно отмечается 29 августа.

Летом православные верующие празднуют три Спаса - Яблочный, Медовый и Ореховый. Торжества посвящены Спасителю нашему, поэтому и называются Спасами. Другие названия праздника 29 августа - Хлебный, Холодный, Малый, Нерукотворный или Холщовый Спас.

Ранее мы составляли полный православный календарь праздников на август.

Когда будет Ореховый Спас - дата и история возникновения праздника

Ежегодно дата Третьего Спаса неизменна - 29 августа - сразу после праздника Успение Пресвятой Богородицы. Согласно преданию, в этот день переносили мощи Иисуса Христа, святили орехи и зерно. Название "Спас Нерукотворный" происходит из легенды. Считается, что Христос умыл лицо, а после вытер его полотенцем, на котором отпечатался его лик.

Именно с этого изображения позже писали иконы Спаса Нерукотворного. Когда правитель Эдессы был болен, полотно с ликом Божьим исцелило его. Император уверовал в христианство, а вера начала распространяться в регионе активнее.

Ореховый спас - что святят в церкви

Читайте такжеРейтинг орехов по полезности - сколько в день их можно естьВ этот день принято собирать орехи и делать из них заготовки на зиму. Также хозяйки выпекают хлеб. Эти все дары природы принято нести в церковь, чтобы окропить святой водой.

Наши предки 29 августа устраивали ярмарки, где продавали холсты и полотна, овощи и фрукты. Считалось, что уйти с ярмарки, ничего не купив - плохая примета, поэтому все жители обязательно приобретали себе какую-нибудь вещь.

Ореховый Спас - что можно делать сегодня

Народные поверья гласят, что 29 августа наступают холода, поэтому люди больше уделяют внимания утеплению помещений. Празднуют Ореховый Спас уже не с таким размахом, как Яблочный или Медовый - готовятся к зиме:

занимаются уборкой ржи и пшеницы;

ткут полотна и шьют одежду;

ходят на вечернюю службу в церковь, чтобы освятить продукты;

молятся мученику Диомиду.

Завершать Ореховый Спас принято мытьем в бане.

Ореховый Спас - что нельзя делать в этот день

Христианская церковь считает, что сегодня категорически запрещено распивать алкоголь и устраивать шумные гуляния. Нельзя ссориться, сквернословить и завидовать. Если вы планировали заняться уборкой по дому - перенесите на другой день.

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Автор: Кристина Кащавцева