В середине августа начинается успенский пост. Длится он две недели до праздника Успение Пресвятой Богородицы. Кроме этого, православные верующие будут отмечать еще несколько важных дат.
Именно в августе начнется яблочный спас, а также еще один большой праздник - Преображение Господне.
Православный календарь 2021 на каждый день
1 августа - церковный праздник обретения мощей преподобного Серафима Саровского.
2 августа - церковный праздник пророка Илии.
4 августа - День святой Марии Магдалины.
5 августа - Почаевской иконы Божией Матери.
6 августа - церковный праздник мучеников благоверных князей Бориса и Глеба.
9 августа - церковный праздник великомученика и целителя Пантелеймона.
11 августа - Рождество святителя Николая Чудотворца.
14 августа - православный праздник Первый Спас, Медовый Спас, Происхождение Честных Древ Животворящего Креста Господня.
14-28 августа - Успенский Пост.
19 августа - церковный праздник Яблочный Спас, Преображение Господа Иисуса Христа.
28 августа - праздник Успения Пресвятой Богородицы.
29 августа - праздник Третий Спас, Перенесение Нерукотворного образа Господа нашего Иисуса Христа.