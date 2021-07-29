Один из самых крупных праздников августа - Успение Пресвятой Богородицы

В середине августа начинается успенский пост. Длится он две недели до праздника Успение Пресвятой Богородицы. Кроме этого, православные верующие будут отмечать еще несколько важных дат.

Именно в августе начнется яблочный спас, а также еще один большой праздник - Преображение Господне.

Православный календарь 2021 на каждый день

1 августа - церковный праздник обретения мощей преподобного Серафима Саровского.

2 августа - церковный праздник пророка Илии.

4 августа - День святой Марии Магдалины.

5 августа - Почаевской иконы Божией Матери.

6 августа - церковный праздник мучеников благоверных князей Бориса и Глеба.

9 августа - церковный праздник великомученика и целителя Пантелеймона.

11 августа - Рождество святителя Николая Чудотворца.

14 августа - православный праздник Первый Спас, Медовый Спас, Происхождение Честных Древ Животворящего Креста Господня.

14-28 августа - Успенский Пост.

19 августа - церковный праздник Яблочный Спас, Преображение Господа Иисуса Христа.

28 августа - праздник Успения Пресвятой Богородицы.

29 августа - праздник Третий Спас, Перенесение Нерукотворного образа Господа нашего Иисуса Христа.

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Автор: Кристина Кащавцева