Рассказываем, какие церковные праздники отмечают православные верующие в первом месяце 2025 года по новому и старому церковному календарю.

В январе 2025 года по новому православному календарю верующие отмечают несколько значимых дат, среди которых Обрезание Господне и Крещение Господне (Богоявление). Также в этом месяце по новому стилю почитают память трех святителей - Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого. Какие еще церковные даты будут - по новому и старому церковному календарю - читайте в материале.

Новый церковный календарь на январь 2025

В сентябре 2023 Православная церковь Украины перешла на новоюлианский календарь. Все непереходные церковные праздники (те, которые имеют постоянную дату) теперь отмечают на 13 дней раньше. Даты переходных праздников (например, Пасха) остались одинаковыми и для нового, и старого стилей.

Православные праздники по новому стилю в январе 2025:

Видео дня

1 января - Обрезание Господне

2 января - преподобного Серафима Саровского, преподобного Сильвестра Киево-Печерского.

3 января - святого пророка Малахии, святого мученика Гордия.

4 января - собор 70-ти апостолов, преподобного Ахиллы, диакона Киево-Печерского.

5 января - Крещенский сочельник, пророка Михея.

6 января - Крещение Господне

7 января - Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

8 января - преподобных Григория чудотворца и Григория затворника Печерских.

9 января - мученика Полиевкта, преподобного Евстратия, чудотворца.

10 января - святителя Григория Нисского, преподобного Маркиана Константинопольского, преподобного Дометиана, епископа Мелитинского.

11 января - преподобного Феодосия Великого.

12 января - мученицы Татианы Римской (Татьянин день), святителя Саввы I, архиепископа Сербского.

13 января - мучеников Ермила и Стратоника, мученика Петра Анийского.

14 января - равноапостольной Нины, просветительницы Грузии.

15 января - преподобного Иоанна Кущника, преподобного Павла Фивейского.

16 января - поклонение честным веригам апостола Петра.

17 января - преподобного Антония Великого.

18 января - святителей Афанасия Великого и Кирилла, архиепископов Александрийских.

19 января - преподобного Макария Великого, Египетского, преподобного Макария, постника Киево-Печерского, преподобного Макария Печерского, диакона, преподобного Лаврентия Черниговского.

20 января - преподобного Евфимия Великого, преподобного Евфимия схимника и Лаврентия затворника Киево-Печерских, мучеников Инны, Пинны и Риммы.

21 января - преподобного Максима исповедника, мучеников Евгения, Кандида, Валериана и Акилы, мученика Неофита Никейского.

22 января - святого апостола от 70-ти Тимофея, преподобномученика Анастасия Персянина, преподобномученика Анастасия Печерского, диакона.

23 января - священномученика Климента, епископа Анкирского и мученика Агафангела Римлянина.

24 января - преподобной Ксении.

25 января - святителя Григория Богослова, архиепископа Константинопольского.

26 января - преподобных Ксенофонта Константинопольского, супруги его Марии и сыновей их Аркадия и Иоанна.

27 января - перенесение мощей святителя Иоанна Златоустого.

28 января - преподобного Ефрема Сирина, преподобного Ефрема Новоторжского, преподобного Ефрема Печерского.

29 января - перенесение мощей священномученика Игнатия Богоносца, святителя Лаврентия, затворника Печерского.

30 января - Собор вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого (Трех святых) , преподобного Зинона, постника Печерского.

, преподобного Зинона, постника Печерского. 31 января - святителя Никиты, затворника Киево-Печерского, бессребреников мучеников Кира и Иоанна и с ними мученицы Афанасии и дочерей ее: Феодотии, Феоктисты и Евдоксии.

К однодневным постам в январе относятся Крещенский сочельник 5 января.

Церковный календарь на январь 2025 по старому стилю

Часть православных верующих придерживаются старого (юлианского) календаря и отмечают праздники по старому стилю.

Православные праздники по старому стилю в январе 2025:

1 января - преподобного Ильи Муромца, Киево-Печерского, в Ближних пещерах.

2 января - преподобного Игнатия, архимандрита Киево-Печерского, в Дальних пещерах.

3 января - святителя Петра, митрополита Киевского и всея Руси, святой мученицы Иулиании Никомидийской.

4 января - великомученицы Анастасии Узорешительницы.

5 января - десяти критских мучеников: Феодула, Саторнина, Евпора, Геласия, Евникиана, Зотика, Помпия, Агафопуса, Василида и Евареста.

6 января - преподобномученицы Евгении и с нею мучеников Прота, Иакинфа и Клавдии, преподобного Кукши Одесского, Рождественский сочельник.

7 января - Рождество Христово .

. 8 января - Собор Пресвятой Богородицы , священномученика Евфимия, епископа Сардийского.

, священномученика Евфимия, епископа Сардийского. 9 января - первомученика и архидиакона Стефана.

10 января - 20 000 мучеников, сожженных в церкви в Никомидии, апостола от 70-ти Никанора.

11 января - праведного Иосифа Обручника, Давида, царя и Якова, брата Господнего, преподобного Иова Манявского, преподобных Марка, гробокопателя, Феофила и Иоанна Киево-Печерских, в Ближних пещерах, мучеников 14 000 младенцев, за Христа избиенных.

12 января - мученицы Анисии Солунской (Фессалоникийской), апостола от 70-ти Тимона, преподобного Зотика, пресвитера.

13 января - святителя Петра Могилы, митрополита Киевского и Галицкого и всея Руси, преподобной Мелании Римляныни (Щедрый вечер).

14 января - Обрезание Господне

15 января - преподобного Серафима Саровского, преподобного Сильвестра Киево-Печерского.

16 января - святого пророка Малахии, святого мученика Гордия.

17 января - собор 70-ти апостолов, преподобного Ахиллы, диакона Киево-Печерского.

18 января - Крещенский сочельник, пророка Михея.

19 января - Крещение Господне

20 января - Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

21 января - преподобных Григория чудотворца и Григория затворника Печерских.

22 января - мученика Полиевкта, преподобного Евстратия, чудотворца.

23 января - святителя Григория Нисского, преподобного Маркиана Константинопольского, преподобного Дометиана, епископа Мелитинского.

24 января - преподобного Феодосия Великого.

25 января - мученицы Татианы Римской (Татьянин день), святителя Саввы I, архиепископа Сербского.

26 января - мучеников Ермила и Стратоника, мученика Петра Анийского.

27 января - равноапостольной Нины, просветительницы Грузии.

28 января - преподобного Иоанна Кущника, преподобного Павла Фивейского.

29 января - поклонение честным веригам апостола Петра.

30 января - преподобного Антония Великого.

31 января - святителей Афанасия Великого и Кирилла, архиепископов Александрийских.

Напомним, что принятие нового календарного стиля или сохранение старого остается правом религиозных общин и монастырей.

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