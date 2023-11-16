Как поститься в Рождественский пост, можно ли есть рыбу и пить вино.

15 ноября начался последний многодневный пост - Рождественский. Строгий ли он, что можно есть в Рождественский пост, от чего нужно воздержаться, а также подробный календарь питания по дням - в материале.

Рождественский пост - что можно есть

Рождественский пост в этом году в связи с переходом Православной церкви Украины на новоюлианский календарь начался на 13 дней раньше - 15 ноября. Продлится он до праздника Рождества по новому стилю и закончится 24 декабря. Рождественский пост длится всего 40 дней, поэтому в церковном уставе именуется Четыредесятницей, как и Великий пост.

Во время Рождественского поста следует отказаться от пищи животного происхождения - мяса, птицы, молочных продуктов и яиц, но все же этот пост не такой строгий, как Великий или Успенский.

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Можно ли есть рыбу в Рождественский пост? Да, во время этого поста в некоторые дни разрешается рыба и морепродукты.

Можно ли пить вино в Рождественский пост? Вино также разрешено в небольшом количестве по субботам и воскресеньям, а также в дни великих праздников.

Сухоядение - это употребление в пищу продуктов без термической обработки, необходимо только по средам и пятницам. В остальное время разрешается горячая пища с постным маслом, в некоторые дни, как уже говорилось - рыба, по выходным - вино. Самый строгий пост начинается за несколько дней до Рождества, а его кульминация - в Сочельник, когда нужно отказаться от еды до восхода первой звезды.

Постный рацион может включать рыбу, морепродукты, овощи, фрукты, хлеб, каши, грибы, зелень, ягоды, сухофрукты, орехи, семечки, мед. Можно есть как сырые, так и вареные, тушеные, запеченные блюда, например, делать салаты, есть соленья и консервацию овощей и фруктов, супы, рагу, запеканки, вареники и постную выпечку, пить соки, морсы, кисели, чай. При желании питание может быть очень разнообразным.

Календарь питания в Рождественский пост по дням

Первая неделя Рождественского поста:

среда, 15 ноября - сухоядение;

четверг, 16 ноября - горячая пища с постным маслом, рыба;

пятница, 17 ноября - сухоядение;

суббота, 18 ноября - горячая пища с постным маслом, рыба, вино;

воскресенье, 19 ноября - горячая пища с постным маслом, рыба, вино.

Вторая неделя Рождественского поста:

понедельник, 20 ноября - горячая пища без масла;

вторник, 21 ноября - горячая пища с постным маслом, рыба, вино;

среда, 22 ноября - сухоядение;

четверг, 23 ноября - горячая пища с постным маслом, рыба;

пятница, 24 ноября - сухоядение;

суббота, 25 ноября - горячая пища с постным маслом, рыба, вино;

воскресенье, 26 ноября - горячая пища с постным маслом, рыба, вино.

Третья неделя Рождественского поста:

понедельник, 27 ноября - горячая пища без масла;

вторник, 28 ноября - горячая пища с постным маслом, рыба;

среда, 29 ноября - сухоядение;

четверг, 30 ноября - горячая пища с постным маслом, рыба;

пятница, 1 декабря - сухоядение;

суббота, 2 декабря - горячая пища с постным маслом, рыба, вино;

воскресенье, 3 декабря - горячая пища с постным маслом, рыба, вино.

Четвертая неделя Рождественского поста:

понедельник, 4 декабря - горячая пища без масла;

вторник, 5 декабря - горячая пища с постным маслом;

среда, 6 декабря - горячая пища с постным маслом, рыба, вино;

четверг, 7 декабря - горячая пища с постным маслом;

пятница, 8 декабря - сухоядение;

суббота, 9 декабря - горячая пища с постным маслом, рыба, вино;

воскресенье, 10 декабря - горячая пища с постным маслом, рыба, вино.

Пятая неделя Рождественского поста:

понедельник,11 декабря - горячая пища без масла;

вторник, 12 декабря - горячая пища с постным маслом;

среда, 13 декабря - горячая пища без масла;

четверг, 14 декабря - горячая пища с постным маслом;

пятница, 15 декабря - сухоядение;

суббота, 16 декабря - горячая пища с постным маслом, рыба, вино;

воскресенье, 17 декабря - горячая пища с постным маслом, рыба, вино.

Шестая неделя Рождественского поста:

понедельник,18 декабря - горячая пища без масла;

вторник, 19 декабря - горячая пища без масла;

среда, 20 декабря - горячая пища без масла;

четверг, 21 декабря - горячая пища без масла;

пятница, 22 декабря - горячая пища без масла;

суббота, 23 декабря - горячая пища с постным маслом;

воскресенье, 24 декабря - полный отказ от пищи.

Как поститься в Рождественский пост - инфографика

Напомним, что для детей, людей преклонного возраста, больных людей, путешественников и военных (тех, кто исполняет воинские обязанности) правила поста ослабляются. От ограничений, связанных с употреблением животных продуктов питания, освобождаются беременные, кормящие женщины и маленькие дети.

Ранее мы рассказывали, когда будут посты 2024 по новому церковному календарю.

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