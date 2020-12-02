До Нового года осталось 29 дней.

Скоро Новый Год, а это значит, что уже пора задуматься об украшении дома и о том, в каком наряде встречать год Быка.

Об этом сообщает OLX.

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В связи с карантином можно устроить вечеринку дома в кругу родных и близких. А чтобы праздник прошел на "ура" нужно украсить дом и нарядиться самому.

Главный атрибут зимнего праздника - это ёлка. Искусственную елку можно купить в среднем за 820 грн и украсить винтажными игрушками по 50-300 грн за набор. Гирлянду можно приобрести в среднем за 300 грн.

Также можно украсить дом рождественским венком. Он будет отлично смотреться как на дверях, так и на любом другом видном месте. Он стоит в диапазоне 380 грн.

Для себя вы можете подобрать костюм, например, супергероя. Если вы хотите быть Суперменом в эту ночь, то придется отдать 270 грн, за костюм Человека-паука - 500 грн, Бэтмена - 380 грн, Харли Квин - 550 грн.

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Автор: Диана Могилевич