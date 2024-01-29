Какие православные праздники в феврале отмечают по новому календарю.

С 1 сентября 2023 Православная церковь Украины перешла на новый церковный календарь - новоюлианский. Это значит, что все непереходящие праздники, то есть, с фиксированной датой, теперь отмечают на 13 дней раньше. По новому календарю в феврале православные верующие отмечают Сретение Господне - один из двенадцати главных праздников. О том, какие еще церковные торжества будут в последнем месяце зимы - рассказываем в материале.

Православный календарь на февраль 2024 года по новому стилю

Религиозные праздники по значению и важности для христиан делятся на двунадесятые - это великие праздники, которые связаны с Христом и Богоматерью, а также недвунадесятые, к которым относятся другие знаменательные события и дни памяти святых.

Церковный календарь для православных верующих на каждый день февраля:

Видео дня

1 февраля - предпразднство Сретения Господня, мученика Трифона, преподобного Петра Галатийского.

2 февраля - Сретение Господне.

3 февраля - праведного Симеона Богоприимца и Анны пророчицы, святого Игнатия Мариупольского, митрополита Готфейского и Кефайского, равноапостольного Николая, архиепископа Японского.

4 февраля - преподобного Исидора Пелусиотского.

5 февраля - святителя Феодосия, архиепископа Черниговского, иконы Божией Матери "Взыскание погибших".

6 февраля - преподобных Варсонофия Великого и Иоанна Пророка, преподобного Вукола, епископа Смирнского, святителя Фотия, патриарха Константинопольского.

7 февраля - преподобного Парфения, епископа Лампсакийского, преподобного Луки Елладского, мучеников 1003 Никомидийских.

8 февраля - отдание праздника Сретение, великомученика Феодора Стратилата, пророка Захария Серповидца.

9 февраля - преподобного Панкратия, затворника Киево-Печерского, обретение мощей святителя Иннокентия.

10 февраля - преподобного Прохора, чудотворца Киево-Печерского, благоверной княгини Анны Новгородской, иконы Божией Материа "Огневидная".

11 февраля - священномученика Власия, епископа Севастийского, благоверного князя Всеволода, во святом Крещении Гавриила, Псковского.

12 февраля - Иверской иконы Божией Матери, святителя Алексея, митрополита Киевского и всей Руси, святого Мелетия, архиепископа Харьковского.

13 февраля - преподобного Мартиниана, благоверного князя Константина Острожского, преподобного Евлогия, архиепископа Александрийского.

14 февраля - равноапостольного Кирилла, учителя словенского, преподобного Исаакия, затворника Киево-Печерского,12-ти греков, строителей соборной Успенской церкви Киево-печерской Лавры, перенесение мощей благоверного князя Михаила Черниговского и боярина его Феодора.

15 февраля - преподобного Пафнутия, затворника Киево-Печерского.

16 февраля - мучеников Памфила пресвитера, Валента, Павла, Порфирия, Селевкия, Феодула, Иулиана, Самуила, Илии, Даниила, Иеремии, Исаии.

17 февраля - великомученика Феодора Тирона, преподобного Феодора, молчальника Киево-Печерского.

18 февраля - преподобного Космы Яхромского, святителя Льва, папы Римского.

19 февраля - апостолов от 70-ти Филимона и Архиппа.

20 февраля - благоверного князя Киевского Ярослава Мудрого, Льва Катанского, преподобного Агафона Киево-Печерского.

21 февраля - преподобного Тимофея Олимпийского, архиепископа Евстафия Антиохийского.

22 февраля - обретение мощей христианских мучеников, иже во Евгении.

23 февраля - священномученика Поликарпа, епископа Смирнского.

24 февраля - первое и второе обретение главы святого Иоанна Предтечи, преподобного Еразма Киево-Печерского.

25 февраля - святителя Тарасия Константинопольского.

26 февраля - святителя Порфирия.

27 февраля - Прокопия Декаполита, преподобного Тита, пресвитера Киево-Печерского, преподобного Тита Киево-печерского, бывшего воина.

28 февраля - преподобного Василия, святителя Арсения, митрополита Ростовского.

29 февраля - преподобного Касияна Римлянина, Касияна, затворника Печерского.

Особых дней поминовения - родительских суббот - в феврале не будет, ближайшая поминальная суббота, Мясопустная - 9 марта. Но поминать близких можно в любую субботу, независимо от того, родительская она или нет.

Ранее мы публиковали новый календарь праздников 2024 - когда будем отмечать их в следующем году.

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