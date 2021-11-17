Каким подарком можно удивить мужа на День мужчин 2021 - читайте на УНИАН.

День рождения, 14 февраля, Новый год и десятки других торжеств невозможно представить без семейного застолья и теплых пожеланий. Несмотря на положительную энергетику праздника, вопрос о том, что нужно парням в подарок - один из самых животрепещущих.

Если вы тоже каждый год впадаете в муки выбора - читайте статью и выбирайте идеальный подарок.

Что подарить автомобилисту - недорого и практично

Если у вашего мужчины есть машина, найти подарок несложно - автомобилю всегда что-нибудь нужно. Среди наиболее удачных вариантов презента можно выделить:

Чехлы для сидений

Такая покупка позволит изменить внутренний дизайн автомобиля или слегка "освежить" его. Материалы бывают разные, как и расцветки. Главное - отталкиваться от пожеланий владельца авто, даже если его вкусы не совпадают с вашими.

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Необходимая вещь для каждого автомобилиста. Устройство следит за ситуацией на дороге и фиксирует все происшествия. Особенно удобно, если вдруг произошло ДТП - у водителя будет визуальный отчет с места событий.

Автомобильный пылесос

Компактное устройство, которое работает от прикуривателя. Позволяет убрать салон даже в труднодоступных местах, благодаря сменным насадкам и шлангу-удлинителю. Идеальный вариант для тех, кто большую часть своей жизни проводит в машине.

Набор ароматических аксессуаров

Не обязательно покупать ароматизатор "елочка", чтобы наполнить салон автомобиля приятным ароматом. Сейчас на рынке представлено великое множество подобных изделий - от маленьких шариков в мешочках до ароматических стикеров. Есть даже товары, нейтрализующие запах никотина.

Подарок мужчине-спортсмену - выбираем инвентарь

Вы спутница человека, который считает, что в здоровом теле - здоровый дух? Поздравляем, вам тоже несложно будет купить подарок своему избраннику.

Гантели

Спортивного инвентаря много не бывает, особенно, если ваш мужчина тренируется дома. Набор гантелей разного веса поможет ему эффективно поддерживать спортивную форму и выполнять упражнения в любое удобное время.

Спортивная сумка

Вместительный инвентарь, который всегда пригодится спортсмену. В такую сумку можно сложить любую экипировку для занятий. К тому же, особенно предприимчивые мужчины используют ее и для выездов на пикники.

Специальная бутылка

Преимущество такой бутылки перед обычными пластиковыми в том, что крышку на ней можно закрывать одной рукой, не отвлекаясь от тренировки. К тому же, бутылка имеет удобные крепления и сделана из прочных материалов, так что, с ней точно ничего не случится.

Что подарить мужчине - товары для дома

Несмотря на то, что при выборе подарка нужно, в первую очередь, отталкиваться от предпочтений человека, есть целый перечень вещей, которые всегда пригодятся. К тому же, именно они станут палочкой-выручалочкой для женщин, у мужчин которых всё есть.

Домашний халат

Теплый и уютный, он станет отличной альтернативой домашней одежде. Нежно окутает тело после душа и согреет ранним утром после пробуждения. Купить халат лучше всего из натуральных материалов - хлопка или микрофибры.

Ортопедическая подушка

Хороший выбор, если ваш избранник жалуется на боли в спине или шее. Такая подушка, особенно в комплекте с матрасом, позволит мужчине расслабиться и отдохнуть во время сна, а также избежать возможных проблем с шейно-поясничным отделом.

Тапочки

Качественная домашняя обувь - необходимая вещь, если дома холодный пол. Тапочки из прочных материалов прослужат несколько лет, уберегая ноги мужчины от сквозняков и переохлаждения.

Тем, кто считает, что лучший подарок не книга, а носки, советуем выбирать плотные модели из натуральных тканей, чтобы кожа ног дышала, а мужчина не чувствовал дискомфорта. Если ваш партнер нормально относится к необычным расцветкам, можно купить носки с забавным принтом.

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Автор: Кристина Кащавцева