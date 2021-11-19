Международный день мужчин не менее важен, чем 8 марта, ведь мужчины тоже нуждаются в поддержке и внимании.

19 ноября во всем мире отмечается Международный день мужчин. Мужской половине человечества в эту дату дарят подарки, говорят комплименты и добрые слова. Мужской день в Украине не так популярен, как женский. Но это можно исправить. Поздравьте знакомых мужчин с этим праздником – им будет очень приятно.

Ранее мы рассказывали, что подарить мужчине.

Международный мужской день 2021: поздравления и картинки

Во всемирный день мужчин

Всех я поздравляю,

Этот пол непобедим,

Страну он защищает.

Здоровья, верности, любви

И женского внимания,

Богатства, каждому — семью,

Мужчиной быть — призвание.

***

Силён мужчина и раним,

Умен и деловит.

Никак его не приструним,

Он хитрый редкий вид!

Но всё это Вам не в укор,

Совсем наоборот!

Ведь всем ветрам наперекор,

Стремитесь Вы на взлёт!

Желаем в праздничный Ваш час,

В мужской солидный день!

Судьбы богатой, как алмаз

И вкусной, как пельмень!

***

В Международный день мужчин

Тебе успехов я желаю!

Всегда будь номером один,

Проблем и бед вовек не зная!

Люби, будь близкими любим,

Здоров, улыбчив и силен,

Запомни, ты непобедим,

Всегда будь Богом бережен!

***

Без мужчины не прожить,

Без него, одна беда,

Мужчиной нужно дорожить,

Холить и любить всегда!

С Международным днем мужчин,

Тебя спешу поздравить я,

На то есть тысяча причин,

А главная — любовь моя!

***

Прошли те дни, когда все дамы

Искали множество причин:

"Ты не служил, ты не военный..."

Ха-ха! Сегодня день мужчин!

День замечательный и важный!

И в этот праздник поскорей

От всей души поздравим наших

Мужей, отцов и сыновей.

Желаем счастья и здоровья,

Чтоб деньги плыли к вам рекой,

Всегда чтоб было нам спокойно

За вашей крепкою спиной!

***

С днем мужским вас поздравляю,

Славлю вашу силу, мощь.

Быть здоровым вам желаю,

Все преграды превозмочь.

Пусть вершины покорятся,

Пусть любовь согреет вас,

Все задумки состояться,

Настроение будет — класс.

***

В Международный мужской день от души поздравляю и хочу пожелать крепкой силы и удачи, великолепных идей и отваги, несомненного мужества и блага, успешной деятельности и благородства, честных поступков и искренности, верной любви и бравого геройства.

***

Мужчины, мальчики и дедушки, с праздником. Сегодня Международный Мужской день, в который мы поздравляем вас и желаем всегда быть надежными, верными, любящими и бесконечно разумными. Пусть все в вашей жизни складывает так, как вы хотите и пусть те, кто вам дорог, любят вас и заботятся о вас.

***

В Международный мужской день я желаю тебе смелости, силы воли, оптимизма, решительности, упорства, стойкости, мужского обаяния, отличного чувства юмора и внутренней уверенности. Будь успешным мужчиной, удачливым человеком, хорошим другом и верным партнёром в отношениях.

Автор: Екатерина Пулатова