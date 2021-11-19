19 ноября во всем мире отмечается Международный день мужчин. Мужской половине человечества в эту дату дарят подарки, говорят комплименты и добрые слова. Мужской день в Украине не так популярен, как женский. Но это можно исправить. Поздравьте знакомых мужчин с этим праздником – им будет очень приятно.
Ранее мы рассказывали, что подарить мужчине.
Международный мужской день 2021: поздравления и картинки
Во всемирный день мужчин
Всех я поздравляю,
Этот пол непобедим,
Страну он защищает.
Здоровья, верности, любви
И женского внимания,
Богатства, каждому — семью,
Мужчиной быть — призвание.
***
Силён мужчина и раним,
Умен и деловит.
Никак его не приструним,
Он хитрый редкий вид!
Но всё это Вам не в укор,
Совсем наоборот!
Ведь всем ветрам наперекор,
Стремитесь Вы на взлёт!
Желаем в праздничный Ваш час,
В мужской солидный день!
Судьбы богатой, как алмаз
И вкусной, как пельмень!
***
В Международный день мужчин
Тебе успехов я желаю!
Всегда будь номером один,
Проблем и бед вовек не зная!
Люби, будь близкими любим,
Здоров, улыбчив и силен,
Запомни, ты непобедим,
Всегда будь Богом бережен!
***
Без мужчины не прожить,
Без него, одна беда,
Мужчиной нужно дорожить,
Холить и любить всегда!
С Международным днем мужчин,
Тебя спешу поздравить я,
На то есть тысяча причин,
А главная — любовь моя!
***
Прошли те дни, когда все дамы
Искали множество причин:
"Ты не служил, ты не военный..."
Ха-ха! Сегодня день мужчин!
День замечательный и важный!
И в этот праздник поскорей
От всей души поздравим наших
Мужей, отцов и сыновей.
Желаем счастья и здоровья,
Чтоб деньги плыли к вам рекой,
Всегда чтоб было нам спокойно
За вашей крепкою спиной!
***
С днем мужским вас поздравляю,
Славлю вашу силу, мощь.
Быть здоровым вам желаю,
Все преграды превозмочь.
Пусть вершины покорятся,
Пусть любовь согреет вас,
Все задумки состояться,
Настроение будет — класс.
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В Международный мужской день от души поздравляю и хочу пожелать крепкой силы и удачи, великолепных идей и отваги, несомненного мужества и блага, успешной деятельности и благородства, честных поступков и искренности, верной любви и бравого геройства.
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Мужчины, мальчики и дедушки, с праздником. Сегодня Международный Мужской день, в который мы поздравляем вас и желаем всегда быть надежными, верными, любящими и бесконечно разумными. Пусть все в вашей жизни складывает так, как вы хотите и пусть те, кто вам дорог, любят вас и заботятся о вас.
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В Международный мужской день я желаю тебе смелости, силы воли, оптимизма, решительности, упорства, стойкости, мужского обаяния, отличного чувства юмора и внутренней уверенности. Будь успешным мужчиной, удачливым человеком, хорошим другом и верным партнёром в отношениях.