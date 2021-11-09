Народный праздник 9 ноября / фото pixabay.com

9 ноября отмечается церковный праздник памяти Нестора Летописца, монаха Киево-Печерского монастыря, а также святой Прасковьи. Наши предки с этой даты начинали ездить на санях. К этому дню старались закончить все важные дела и тогда святая Прасковья исполнит любое желание.

В этот день было принято давать обеты – обещания, которые нужно выполнить смиренно и в одиночку. Тогда святая Параскева наградит человека. Женщины часто давали обещание выткать пелену за одну ночь. 

Что нельзя делать 9 ноября

  1. Ни в коем случае нельзя давать клятв и обещаний, которые вы не сможете выполнить, иначе случится беда.
  2. Творческим людям нельзя принимать цветы в подарок, иначе талант угаснет.

Приметы погоды 9 ноября

  • Если уже несколько дней дует сильный ветер, то скоро пойдут дожди.
  • Снег в этот день предвещает раннюю весну.
  • Утренний туман – к оттепели.

Автор: Екатерина Пулатова