Народный праздник 9 ноября / фото pixabay.com
9 ноября отмечается церковный праздник памяти Нестора Летописца, монаха Киево-Печерского монастыря, а также святой Прасковьи. Наши предки с этой даты начинали ездить на санях. К этому дню старались закончить все важные дела и тогда святая Прасковья исполнит любое желание.
В этот день было принято давать обеты – обещания, которые нужно выполнить смиренно и в одиночку. Тогда святая Параскева наградит человека. Женщины часто давали обещание выткать пелену за одну ночь.
Что нельзя делать 9 ноября
- Ни в коем случае нельзя давать клятв и обещаний, которые вы не сможете выполнить, иначе случится беда.
- Творческим людям нельзя принимать цветы в подарок, иначе талант угаснет.
Приметы погоды 9 ноября
- Если уже несколько дней дует сильный ветер, то скоро пойдут дожди.
- Снег в этот день предвещает раннюю весну.
- Утренний туман – к оттепели.