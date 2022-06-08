Народный праздник 8 июня известен под названием Карп-карполов.

Христиане отмечают церковный праздник 8 июня в честь апостолов от 70-ти Карпа и Алфея. Наши предки в этот день чтили рыбу-тезку апостола - карпа. Дата считалась удачной для ловли и приготовления карпов. Рыбу тушили с луком и чесноком.

Наши предки 8 июня осматривали печь, чистили и чинили при необходимости. День удачный для доения коров и коз. Наши предки проводили специальный ритуал с молоком, чтобы оно дольше хранилось и приятно пахло. Для этого горшок с молоком на ночь ставили под куст шиповника.

Что нельзя делать 8 июня

Если к вам сегодня хотят прийти в гости - отказывать нельзя. Давать и брать деньги в долг сегодня - к бедности. Неудачный день для путешествий и длительных поездок.

Приметы погоды 8 июня

Комары летают большой стаей - к улучшению погоды.

Прилив реки сулит сухую погоду, а отлив - дожди.

Утки часто ныряют - к дождливой погоде.

Если рябина густо цветет, то будет хороший урожай овса.

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