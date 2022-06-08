Какой православный праздник сегодня встречают верующие и что нужно делать в эту дату - читайте в материале УНИАН.

Известно, что святой апостол Карп был из числа семидесяти, долгие годы читал проповеди во Фракии. Прославлял веру христову, обращал к православию язычников и поддерживал верующих в их трудах. Там же, во Фракии, на острове Крит, был епископом. Существует множество версий его смерти, достоверно о ней неизвестно.

В честь памяти святого сегодня отмечается народный праздник 8 июня - Карп Карполов.

Православный праздник 8 июня - день памяти мученика Георгия Нового

Георгий был болгарином и жил в XVI веке и сыном знатных родителей, с детства воспитывался в христианских благочестивых традициях. Мать и отец привили своему сыну страх перед Богом и говорили, что человек должен неукоснительно соблюдать законы Господа.

В те времена Болгария находилась под властью турок, и Георгия схватили, когда ему было 25 лет. Иноверцы заставляли мужчину отречься от своей веры, а получив отказ, стали его жестоко мучить. После долгих пыток турки сожгли тело христианина.

Приметы 8 июня

много комаров сегодня - последние дни месяца будут теплыми;

лягушки громко квакают - перед дождем;

раки выходят на берег - ждать осадков и ухудшения погоды;

появились кузнечики в больших количествах - к засушливому периоду.

Что сегодня нельзя делать

Согласно народным поверьям, 8 июня запрещено ходить к водоемам и купаться в них - русалки проклянут. Соприкасаться с водой можно только мужчинам - для ловли карпа. Также стоит воздержаться от уборки после заката солнца, иначе можно "вымести" Домового и навлечь на семью неприятности.

Что можно делать 8 июня

Наши предки в этот день отправлялись на рыбалку, чтобы поймать карпа - 8 июня можно питаться только этой рыбой. Хозяйки приглашают в гости родственников и накрывают столы, где главным блюдом будет большой сочный карп. Кроме того, считается, что в этот день шиповник обладает целебными свойствами, поэтому травники собирают его цветы для отваров и настоек.

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