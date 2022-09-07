Народный праздник 7 сентября имеет названия Тит Листопадник, Варфоломеев день.

Христиане отмечают церковный праздник 7 сентября в честь апостола от 70-ти Тита и в честь перенесения мощей апостола Варфоломея. Наши предки к этой дате заканчивали грибную пору, а уже собранные грибы сушили и мариновали на зиму. Считается, что этот день последний, когда грибы пригодны для засолки. После 7 сентября их можно употреблять только в жареном и сушеном виде.

7 сентября чтили не только обычные грибы, но и чайный гриб. Его выращивали дома и делали из него дрожжевой напиток. В этот день наши предки проводили ритуал на исполнение желания: ранним утром нашептывали свое желание чайному грибу. Верили, что такое желание обязательно исполнится.

Дата считается удачной для сельскохозяйственных работ. Крестьяне сеяли озимые культуры и молотили зерно. Очень удачный день для сбора урожая груш, орехов и ранней рябины. Чтобы в рябине осталось много полезных свойств, ягоды засушивали на зиму.

Видео дня

День очень удачный для поездок и крупных покупок.

Что нельзя делать 7 сентября

В этот день не рекомендуется заниматься ремонтом или постройкой дома. Неудачная дата для рыбалки. Нельзя ходить в лес с маленькими детьми сегодня. Не оставляйте маленьких детей сегодня без присмотра, чтобы не случилось беды. 7 сентября не стоит надевать янтарные украшения.

Приметы погоды 7 сентября

Перелетные птицы начали улетать в теплые края - к короткому бабьему лету и холодной осени.

Богатый урожай грибов - к морозной зиме.

Если птицы сидят на земле, то погода в ближайшие дни будет ясной и теплой, а если птицы сели на верхушки деревьев - скоро похолодает.

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