Христиане отмечают церковный праздник 7 сентября в честь апостола от 70-ти Тита и в честь перенесения мощей апостола Варфоломея. Наши предки к этой дате заканчивали грибную пору, а уже собранные грибы сушили и мариновали на зиму. Считается, что этот день последний, когда грибы пригодны для засолки. После 7 сентября их можно употреблять только в жареном и сушеном виде.
7 сентября чтили не только обычные грибы, но и чайный гриб. Его выращивали дома и делали из него дрожжевой напиток. В этот день наши предки проводили ритуал на исполнение желания: ранним утром нашептывали свое желание чайному грибу. Верили, что такое желание обязательно исполнится.
Дата считается удачной для сельскохозяйственных работ. Крестьяне сеяли озимые культуры и молотили зерно. Очень удачный день для сбора урожая груш, орехов и ранней рябины. Чтобы в рябине осталось много полезных свойств, ягоды засушивали на зиму.
День очень удачный для поездок и крупных покупок.
Что нельзя делать 7 сентября
- В этот день не рекомендуется заниматься ремонтом или постройкой дома.
- Неудачная дата для рыбалки.
- Нельзя ходить в лес с маленькими детьми сегодня.
- Не оставляйте маленьких детей сегодня без присмотра, чтобы не случилось беды.
- 7 сентября не стоит надевать янтарные украшения.
Приметы погоды 7 сентября
- Перелетные птицы начали улетать в теплые края - к короткому бабьему лету и холодной осени.
- Богатый урожай грибов - к морозной зиме.
- Если птицы сидят на земле, то погода в ближайшие дни будет ясной и теплой, а если птицы сели на верхушки деревьев - скоро похолодает.