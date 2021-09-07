В этот день православные верующие почитают память трех святых

Сегодня христианская церковь отмечает день памяти апостола Тита - одного из семидесяти, был учеником апостола Павла, епископом острова Крит. При рождении был язычником, но вскоре обратился в православную веру.

Часто сопровождал апостола Павла и проповедовал христианство. Скончался в 107 году на острове Крит. В честь святого отмечается народный праздник 7 сентября - Тит Грибник.

Какой сегодня церковный праздник - день памяти исповедников Варсиса и Евлогия

Святые претерпели множество страданий из-за гонений от арий, которые считали, что Иисус ниже Бога Отца. В те времена православные верующие много страдали от еретиков: их снимали с должностей, подвергали мучениям и бросали в темницы.

То же самое случилось и с исповедниками: император Валент заточил Варсиса сначала на острове Аранте, а потом в городе Феронте, где Варсис и скончался. Отправил в ссылку Евлогия и еще 80 человек. Даже в ссылке Евлогий обращал в христианство многих язычников и прославился многими чудесами. Исповедник вернулся из ссылки только во время правления Феодосия Великого и стал епископом Едессы.

Праздник 7 сентября - день памяти святителя Мина

Мужчина жил в VI веке и был патриархом в Константинополе. Перенес немало страданий от папы Василия из-за споров о монофизитской ереси. При Мине освятили храм святой Софии, при нем же произошло невиданное чудо.

Читайте такжеИменинники 7 сентября: кого поздравлять с Днем ангела и как назвать ребенкаСогласно легенде, однажды в православный храм вошел мальчик и причастился Святых Тайн вместе с другими детьми. Отец-язычник узнал об этом, рассердился и бросил сына в раскаленную печь. Мать не знала об этом и три дня искала ребенка. На четвертый день услышала голос сына из печи и достала его живого и невредимого.

Отрок рассказал, что остался жив, потому что пресветлая Жена постоянно приходила к нему, остужала, давала пищу и воду. Весь эта разнеслась по всему городу, мать с сыном крестились, а отца казнили, как человекоубийцу.

Приметы 7 сентября

на рассвете можно прошептать свое желание в банку с чайным грибом - сбудется;

вороны каркают возле дома - к беде;

раздавить мухомор в лесу - к гневу и наказанию от лешего;

дождь ранним утром - к хорошей погоде.

Что сегодня нельзя делать

В этот день грибники не берут с собой в лес детей - считается, что леший может унести их в свое логово. Также нельзя подходить близко к водоемам - водяной утащит. Если 7 сентября идет дождь, то нельзя обращаться к экстрасенсам, гадалкам или проводить обряды самостоятельно.

Что можно делать 7 сентября

Наши предки считали, что именно сегодня нужно собирать грибы и делать из них заготовки на зиму. Грибы, законсервированные после 7 сентября, в пищу уже употреблять нельзя. Если вы все-таки соберетесь идти в лес, не берите с собой маленьких детей и соберите большую компанию - так безопаснее.

Вас также может заинтересовать:

Автор: Кристина Кащавцева