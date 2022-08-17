Можно ли в домашних условиях вырастить чайный гриб и как это правильно сделать - узнайте в материале УНИАН.

Чайный гриб - это напиток, который образуется в результате симбиоза дрожжей и бактерий. Считается, что его родина - Китай, но те, кто родился в СССР знакомы с таким напитком не понаслышке. Чайный гриб был достаточно популярен в качестве прохладительного напитка.

УНИАН расскажет, как долго растет чайный гриб и как вырастить его дома.

Ранее мы говорили о том, как приготовить квас из бузины.

Что такое чайный гриб и чем он полезен

Как мы уже говорили, чайный гриб - это симбиоз дрожжей и бактерий, на его основе готовится "чайный квас". Такой напиток особенно любят сторонники народной медицины - считается, что он благоприятно влияет на работу ЖКТ. Кроме того, относительно недавно чайный гриб превратился в модный напиток "Комбуча". В него добавляют фрукты, ягоды и овощи, а делают на основе зеленого или красного чая.

В целом, чайный гриб считается чуть ли не "волшебной таблеткой" от многих заболеваний и хорошим тонизирующим средством, но врачи все-таки не рекомендуют употреблять его регулярно в качестве лекарственного средства.

Как вырастить чайный гриб в домашних условиях

УНИАН предлагает простую инструкцию для тех, кто хочет начать выращивать чайный гриб у себя дома, чтобы на личном опыте оценить его чудодейственные свойства:

заварить крепкий чай - в 0.5 воды, высыпать 5-6 ч.л заварки и 5-7 ст.л сахара;

настаивать его 15-20 минут;

процедить и остудить напиток;

перелить его в большую емкость, накрыть ее куском марли или хлопчатобумажной ткани;

хранить в теплом месте при температуре 20-23 °С.

Также можно сделать чайный гриб с добавками - после процеживания напитка нужно залить им ягоды или фрукты, разложенные по банкам. Будьте внимательны - оставляйте 5-7 от края для свободного процесса брожения. Далее нужно плотно закрыть напиток и оставить при комнатной температуре на 2-3 дня.

Как долго растет чайный гриб и как за ним ухаживать

Чайный гриб растет примерно две недели прежде, чем от банки начнет исходить уксусный запах. Если вы его заметили, значит, ферментация проходит успешно. Еще через неделю вы увидите на поверхности гриба пленку - когда она в толщину достигнет 1-2 см, всю жидкость в банке нужно заменить на холодный чай. При этом, важно быть аккуратными - любые повреждения гриба приведут к его гибели.

Ухаживая за грибом, соблюдайте несколько простых правил:

содержание допустимо только в таре объемом не менее 2 л;

не держать на сквозняке, холоде и под солнечными лучами;

не сыпать сахар и чаинки на тело гриба;

регулярно промывать гриб в чистой воде;

регулярно менять воду.

Иногда бывает так, что процедура выращивания гриба идет не по плану, тогда возникает вопрос: "Как спасти чайный гриб, если он утонул?". В таком случае вы должны обращать внимание на то, поднялся ли чайный гриб после того, как вы поменяли жидкость. На поднятие у него есть три дня, если по истечение этого времени он не поднялся - значит, дело плохо. Причин этому может быть три:

вы промывали гриб водой из-под крана, ледяной водой или кипятком;

слишком долго не меняли настой или взяли грязную банку;

не соблюдали температурный режим.

Опытные владельцы чайных грибов говорят о том, что утонуть он может из-за неправильного разделения.

Какую часть надо отделять от чайного гриба - правила разделения

В процессе выращивания чайного гриба важно правильно выбрать момент, когда "медузу" можно разделять. Делать это необходимо, когда гриб разрастется до 8-9 см и будет занимать большую часть банки, а сверху на "медузе" появится пленка и начнет отслаиваться.

Именно тогда чайный гриб готов к разделению. Сделать это несложно - нужно взять крайнюю верхнюю часть гриба и начать разделять слои. После того как вы это сделаете, оставьте нижний слой (от которого отделяли) в банке, а второй (верхний) поселите в банку с чайно-сахарным раствором.

Резать, разрывать или принудительно расслаивать чайный гриб нельзя, так как подобное вмешательство в рост "медузы" может привести к гибели гриба.

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