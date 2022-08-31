Христиане отмечают церковный праздник 31 августа в честь раннехристианских мучеников Лавра и Флора. Это последний день лета. В эту дату на Руси отмечали конский праздник. Лошадей в эту дату не привлекали к работе, поили святой водой и кормили свежим сочным сеном. Животных купали в ближайшем водоеме.
Чтобы лошади были добрыми и послушными, в корыто с водой им бросали серебряную монетку. В некоторых местах в эту дату устраивали конные забеги, а конепасам дарили пироги и печенье. Женщины в этот день выпекали обрядовую выпечку в форме подковы.
31 августа всё ещё продолжаются работы в поле. В этот день можно сеять озимые культуры, собирать урожай помидоров и яблок, ранних тыкв.
Что нельзя делать 31 августа
- Нельзя работать на лошадях сегодня, иначе животное вскоре заболеет.
- Запрещено грубо обращаться с лошадью, ругать и обижать её.
- Ругаться с родственниками сегодня - к длительному конфликту.
- Нельзя сидеть на столе 31 августа.
- Наши предки считали, что лениться в этот день нельзя, иначе человек будет жить в бедности.
Приметы погоды 31 августа
- Если с дуба упало много желудей, то осень будет ранней.
- Низкие облака сулят непогоду.
- Красные облака на закате сулят ветреную и дождливую погоду.
- Если лошадь спит на траве, то ближайшие дни будут теплыми.
- Высокие муравейники - к холодной осени.