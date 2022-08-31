Народный праздник 31 августа имеет названия Флор и Лавр, Лошадиный праздник, Лавров день, Досевки.

Христиане отмечают церковный праздник 31 августа в честь раннехристианских мучеников Лавра и Флора. Это последний день лета. В эту дату на Руси отмечали конский праздник. Лошадей в эту дату не привлекали к работе, поили святой водой и кормили свежим сочным сеном. Животных купали в ближайшем водоеме.

Чтобы лошади были добрыми и послушными, в корыто с водой им бросали серебряную монетку. В некоторых местах в эту дату устраивали конные забеги, а конепасам дарили пироги и печенье. Женщины в этот день выпекали обрядовую выпечку в форме подковы.

31 августа всё ещё продолжаются работы в поле. В этот день можно сеять озимые культуры, собирать урожай помидоров и яблок, ранних тыкв.

Відео дня:

Что нельзя делать 31 августа

Нельзя работать на лошадях сегодня, иначе животное вскоре заболеет. Запрещено грубо обращаться с лошадью, ругать и обижать её. Ругаться с родственниками сегодня - к длительному конфликту. Нельзя сидеть на столе 31 августа. Наши предки считали, что лениться в этот день нельзя, иначе человек будет жить в бедности.

Приметы погоды 31 августа

Если с дуба упало много желудей, то осень будет ранней.

Низкие облака сулят непогоду.

Красные облака на закате сулят ветреную и дождливую погоду.

Если лошадь спит на траве, то ближайшие дни будут теплыми.

Высокие муравейники - к холодной осени.

Вас также могут заинтересовать новости: