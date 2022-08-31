31 августа на календарях отмечается последний день лета. Для всех украинцев это лето было очень непростым. Тем не менее, за эти три месяца были и хорошие новости, которые станут приятными воспоминаниями для нас. У школьников и студентов сегодня заканчиваются летние каникулы, а завтра они отметят День знаний.
Какими бы не были для вас эти три месяца, предлагаем вам провести этот сезон, отправив картинки с последним днем лета своим близким.
Поздравления с последним днем лета
Вот прошли июнь, июль,
Август сделал ноги,
Оглянуться не успел —
Осень на пороге.
И последний летний день —
Далеко не первый,
Так отпразднуем его,
Что печалить нервы?
***
Последний день лета! Как жаль расставаться,
С веселою, теплою, звонкой порой,
Как здорово было гулять и купаться,
И будет, что вспомнить холодной зимой!
***
Сегодня день немного грустный.
Ведь он последний этим летом...
И будет осень, будет скучно,
И захотим вернуться в лето.
Пока жара и много солнца,
Но вновь появятся дожди.
Но мы-то знаем, что вернётся
К нам лето счастьем — только жди!
Пройдёт чуть-чуть, и снова будем
Купаться, бегать загорать...
Ну а пока кусочек лета
Запомним, чтобы не скучать!
***
Прощаемся нынче мы с летом,
Ох, быстро пропело оно.
И дождик так скоро осенний
В твое постучится окно.
Скажи ему мягко "спасибо"
За море, тепло, урожай.
На год говорим "до свидания",
Не скажем ему мы "прощай".
***
Последний день лета настал,
Пора нам с теплом попрощаться.
Опять достаем свои куртки,
Уж надо теплей одеваться.
Счастливыми будьте сегодня,
И попросту не унывайте.
Ведь лето вернется к нам снова,
Вы ждите его, не скучайте!
***
Ах, как же быстро лето пролетело,
Уже последний день его настал.
Нас солнце так чудесно грело,
И этот зной так яростно пылал.
Но все равно тебя я поздравляю!
Ты не печалься, что все так.
Тепла осеннего тебе желаю
И всяких милых и житейских благ.
***
В этот последний день уходящего лета хочется немного погрустить. Но я желаю тебе сохранить в душе летнее тепло и те эмоции, которыми были наполнены эти месяцы. Пусть теплые воспоминания о летних днях согревают прохладными вечерами.
***
Последний день лета дарит улыбку надежды на новую встречу с ним, на теплые и прелестные дни, которыми еще не раз расцветет природа. Наполняет предвкушением новых замечательных впечатлений от долгожданного отдыха, солнца и моря!
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Лето прошло, но пусть оно оставит в твоей памяти только теплые воспоминания и невероятные эмоции, всегда помни о чудесных событиях и храни их в своем сердце!
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Поздравляю с последним днем лета, пусть осень подарит тебе все самые насыщенные цвета, которые ежедневно будут приободрять и повышать твоё настроение, а осенние дожди будут сразу сменяться тёплым солнышком!
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В последний день лета хочется пожелать вам не отчаиваться, а с позитивом встречать красивую и яркую осень. Пусть она дарит только новые победы, достижения и улыбки!