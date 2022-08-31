Красивые картинки с последним днем лета поднимут вам настроение.

31 августа на календарях отмечается последний день лета. Для всех украинцев это лето было очень непростым. Тем не менее, за эти три месяца были и хорошие новости, которые станут приятными воспоминаниями для нас. У школьников и студентов сегодня заканчиваются летние каникулы, а завтра они отметят День знаний.

Какими бы не были для вас эти три месяца, предлагаем вам провести этот сезон, отправив картинки с последним днем лета своим близким.

Поздравления с последним днем лета

Вот прошли июнь, июль,

Відео дня:

Август сделал ноги,

Оглянуться не успел —

Осень на пороге.

И последний летний день —

Далеко не первый,

Так отпразднуем его,

Что печалить нервы?

***

Последний день лета! Как жаль расставаться,

С веселою, теплою, звонкой порой,

Как здорово было гулять и купаться,

И будет, что вспомнить холодной зимой!

***

Сегодня день немного грустный.

Ведь он последний этим летом...

И будет осень, будет скучно,

И захотим вернуться в лето.

Пока жара и много солнца,

Но вновь появятся дожди.

Но мы-то знаем, что вернётся

К нам лето счастьем — только жди!

Пройдёт чуть-чуть, и снова будем

Купаться, бегать загорать...

Ну а пока кусочек лета

Запомним, чтобы не скучать!

***

Прощаемся нынче мы с летом,

Ох, быстро пропело оно.

И дождик так скоро осенний

В твое постучится окно.

Скажи ему мягко "спасибо"

За море, тепло, урожай.

На год говорим "до свидания",

Не скажем ему мы "прощай".

***

Последний день лета настал,

Пора нам с теплом попрощаться.

Опять достаем свои куртки,

Уж надо теплей одеваться.

Счастливыми будьте сегодня,

И попросту не унывайте.

Ведь лето вернется к нам снова,

Вы ждите его, не скучайте!

***

Ах, как же быстро лето пролетело,

Уже последний день его настал.

Нас солнце так чудесно грело,

И этот зной так яростно пылал.

Но все равно тебя я поздравляю!

Ты не печалься, что все так.

Тепла осеннего тебе желаю

И всяких милых и житейских благ.

***

В этот последний день уходящего лета хочется немного погрустить. Но я желаю тебе сохранить в душе летнее тепло и те эмоции, которыми были наполнены эти месяцы. Пусть теплые воспоминания о летних днях согревают прохладными вечерами.

***

Последний день лета дарит улыбку надежды на новую встречу с ним, на теплые и прелестные дни, которыми еще не раз расцветет природа. Наполняет предвкушением новых замечательных впечатлений от долгожданного отдыха, солнца и моря!

***

Лето прошло, но пусть оно оставит в твоей памяти только теплые воспоминания и невероятные эмоции, всегда помни о чудесных событиях и храни их в своем сердце!

***

Поздравляю с последним днем лета, пусть осень подарит тебе все самые насыщенные цвета, которые ежедневно будут приободрять и повышать твоё настроение, а осенние дожди будут сразу сменяться тёплым солнышком!

***

В последний день лета хочется пожелать вам не отчаиваться, а с позитивом встречать красивую и яркую осень. Пусть она дарит только новые победы, достижения и улыбки!

С последним днем лета: картинки и открытки

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