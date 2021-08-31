Сегодня христиане почитают память четырех важных личностей в православии

Флор и Лавр были братьями, работали каменотесами, жили в Иллирии. Однажды их пригласили строить храм в соседней стране. Выполняя работы, братья проповедовали язычникам христианство, а деньги, полученные за работу, отдавали нуждающимся. В итоге многие идолопоклонники уверовали во Христа. Существует легенда, что один мальчик лишился глаза из-за осколка камня, отскочившего во время работы братьев. Отец парня разозлился, но Флор и Лавр убедили его уверовать в Спасителя, и тогда сын снова будет видеть. Отец мальчика так и сделал, ребенок узрел, оба они крестились.

Закончив работы, братья вместе со всеми уверовавшими, возвели храм в честь истинного Бога и уничтожили идолов. За это правитель страны подверг их страшным мучениям. В честь этих святых люди отмечают народный праздник 31 августа - день Флора и Лавра-лошадников.

Какой сегодня церковный праздник - день памяти преподобного Иоанна Рыльского

Мужчина был болгарином, жил в X веке. После смерти родителей, Иоанн принял монашеский постриг, раздал имущество нищим и поселился на горе. В один из дней на него напали разбойники, тогда он вынужден был удалиться в пустыню на реке и поселиться в дупле. Питался Рыльский растениями, окружали его дикие звери, а людей он не видел много лет. Позже его обнаружили люди и стали приходить за исцелениями. Рыльский основал святую обитель, где стал игуменом и до глубокой старости занимал этот пост. Мощи его до сих пор хранятся в г.Тырново.

Церковный праздник сегодня - день памяти священномученика Емилиана

Емилиан жил в эпоху, когда императоры Максимиллиан и Диоклетиан открыли гонение на христиан. Юноша пожелал принять страдания за Христа и отправился со своими братьями в Италию, где его за благочестивые намерения избрали епископом. Правители узнали о том, что Емилиан обращает людей в христианство и приказывали ему отречься от своего бога.

Читайте такжеПравославный календарь на сентябрь 2021: перечень религиозных праздниковЕмилиан сказал Максимилиану: "Если ты считаешь, что мой Бог - бессилен, принесите больного и каждый из нас пусть молится о его здравии. От чьих молитв человек выздоровеет, тот и будет прав". Император согласился, привели больного. Языческие жрецы молились долго, но результата не было. Емилиану стоило лишь прикоснуться к расслабленному, как он тотчас выздоровел.

Многие язычники поверили в Спасителя и отвергли идолов. Император решил, что это - волшебство и приказал мучить христианина, но он оставался невредим. Лишь в конце, убив братьев и учителей Емилиана, император Максимилиан умертвил и его самого.

Приметы 31 августа

заря багрово-красная - к ветренной и дождливой погоде;

конь фыркает и бьет копытом - к ненастью;

не успеешь посеять на Флора - к плохому урожаю в следующем году.

Что сегодня нельзя делать

В этот день категорически запрещено ругаться, занимать деньги, работать с лошадьми и запрягать их.

Что можно делать 31 августа

Наши предки верили, что 31 августа нужно особенное внимание уделять лошадям. Их мыли, чистили, кормили свежим овсом, а в гривы вплетали ленты. Тем не менее, использовать лошадей для работы ни в коем случае нельзя.

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Автор: Кристина Кащавцева