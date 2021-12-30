Народные обычаи 30 декабря / фото УНИАН
30 декабря христиане отмечают церковный праздник пророка Даниила. Он предсказал приход Мессии в мир. Также 30 декабря вспоминают мучеников Анания, Азария и Мисаила, которые отказались возводить статую в честь языческого императора. День удачен для гаданий и заговоров.
По народным верованиям, сны в ночь с 29 на 30 декабря вещие, но могут быть зашифрованы. В этот день наши предки очень серьезно относились к сновидениям, а со снами связаны некоторые запреты. Если человек во сне смеется или разговаривает, то он скоро умрет.
Что нельзя делать 30 декабря
- Ни в коем случае нельзя будить спящего человека, иначе случится беда.
- Нельзя целовать спящего ребенка, чтобы он не заболел.
- Нельзя переворачивать спящего человека на бок.
Приметы погоды 30 декабря
- Метель в этот день сулит хороший урожай меда в следующем году.
- Утренний иней – к потеплению через неделю.
- Какая погода 30 декабря, таким будет май.