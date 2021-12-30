Народные обычаи 30 декабря / фото УНИАН

30 декабря христиане отмечают церковный праздник пророка Даниила. Он предсказал приход Мессии в мир. Также 30 декабря вспоминают мучеников Анания, Азария и Мисаила, которые отказались возводить статую в честь языческого императора. День удачен для гаданий и заговоров.

По народным верованиям, сны в ночь с 29 на 30 декабря вещие, но могут быть зашифрованы. В этот день наши предки очень серьезно относились к сновидениям, а со снами связаны некоторые запреты. Если человек во сне смеется или разговаривает, то он скоро умрет.

Что нельзя делать 30 декабря

  1. Ни в коем случае нельзя будить спящего человека, иначе случится беда.
  2. Нельзя целовать спящего ребенка, чтобы он не заболел.
  3. Нельзя переворачивать спящего человека на бок.

Приметы погоды 30 декабря

  • Метель в этот день сулит хороший урожай меда в следующем году.
  • Утренний иней – к потеплению через неделю.
  • Какая погода 30 декабря, таким будет май.

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