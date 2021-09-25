Народный праздник 25 сентября получил названия день Артамона, Змеиный день.

25 сентября отмечается церковный праздник итальянского мученика Автонома. Славяне называли его Артамоном. Этот день наши предки назвали Змеиным праздником. 25 сентября наблюдают за поведением змей. Считается, что они уползают из степов в леса и остаются там до самой весны.

В этот день люди боялись идти в лес, так как верили, что змеи сегодня очень злые. В лес ходили только охотники. Дата считается удачной для охоты на зайца и рыбалки. Хозяйки в этот день готовили напитки и угощения из рябины, как и 23 сентября.

Что нельзя делать 25 сентября

Нельзя ходить в лес, иначе можно встретить змей. Сегодня нельзя рубить рябину и ломать её ветки. Нельзя убивать змей, лягушек, ящериц, иначе тяжело заболеешь. Сегодня не стоит употреблять алкоголь.

Приметы погоды 25 сентября

Много желудей на дубе – к холодной зиме.

Дождливый день сулит затяжную зиму.

Если на деревьях уже желтые листья, то осень будет ранней.

Гром гремит – к теплой осени.

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Автор: Екатерина Пулатова