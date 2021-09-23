Сегодня христиане отмечают церковный праздник в честь епископов Петра и Павла Рябинников. Наши предки в этот день праздновали именины рябины. Считалось, что ветки дерева защищают от злых сил, а ягоды помогают от головной боли.
23 сентября собирали рябину и заготавливали на зиму. Считалось, что ягоды будут особенно вкусными, если уже пережили заморозки. Часть ягод развешивали в доме для счастья. Несколько гроздьев можно повесить над колыбелью ребенка, чтобы он крепко спал. Рябина считалась хорошим средством от головной и зубной боли.
В этот день благоприятно начинать любые дела – тогда они пройдут успешно. Также 23 сентября обостряется интуиция и к ней нужно чаще прислушиваться. Родившийся в такую дату человек трудолюбивый и спокойный.
Что нельзя делать 23 сентября
- Нельзя срывать все ягоды рябины с одной ветки. Несколько гроздей нужно оставить птицам.
- Нельзя делать ремонт в доме и переставлять мебель.
- В этот день нельзя переедать.
- Женщинам сегодня нужно заплести волосы, чтобы они не осыпались в будущем.
Приметы погоды 23 сентября
- Много рябины уродилось – к дождливой осени и холодной зиме.
- Много мха на пеньках – к сырой погоде.
- Если утки и гуси ещё купаются в воде, то заморозки будут нескоро.
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