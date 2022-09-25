Что отмечает церковь сегодня и какие традиции должны чтить верующие - узнайте в материале УНИАН.

Священномученик Автоном жил в III веке и был епископом в Италии. Во времена гонения на христиан он отправился из Италии в Вифинию и проповедовал там христианство. Крестил многих язычников, путешествовал с проповедями в другие места. Когда другие идолопоклонники узнали об этом, они напали на храм, в котором проходила служба, выгнали христиан, а Автонома убили.

В честь страданий и памяти святого сегодня отмечается народный праздник 25 сентября - Артемонов день.

Какой сегодня церковный праздник - день памяти праведного Симеона Верхотурского

Праведный жил в XVII веке и был известен оригинальным подвигом. Надев бедные одежды, он ходил по селениям и бесплатно помогал по хозяйству крестьянам. Это было особенно необычно, так как сам Симеон происходил из дворянского рода.

Видео дня

Однажды отправился в Сибирь, где долго жил близ города Верхотурья, за что и прозван Верхотурским. Жители того поселения, которые недавно обратились ко Христу, получали от Симеона благословение, помощь и наставления. Скончался в 1642 году в возрасте 34 лет.

Православный праздник 25 сентября - день памяти преподобного Вассиана Тиксенского

Вассиан был ремесленником. Уверовав во Христа, он оставил своих детей на тещу и отправился в монастырь. Сначала жил в городе Тотьме, а потом переселился на реку Тиксену, за что и получил прозвище свое.

Подвизался там и совершал подвиг - носил тяжелые вериги. Прожил в таком положении 13 лет и умер в 1624 году. На месте его смерти позже основали Спасскую обитель.

Праздник 25 сентября - день памяти преподобного Афанасия и ученика его Афанасия

Афанасий и его ученик были игуменами в Высоцком монастыре близ Серпухова, жили в XIV веке. Первый Афанасий происходил из благочестивой семьи, в юношестве пришел к святому Сергию и стал монахом.

В 1373 году стал игуменом монастыря, подавал пример благочестия и трудолюбия своим ученикам. Был первым, кто переписал иерусалимский устав. Скончался в 1401 году. Его преемником стал Афанасий - сын богатых родителей из Ярославля. Подражал в иноческих подвигах своему учителю, в молодых летах оставил мирскую жизнь и ушел в монастырь. Скончался в 1415 году.

Приметы 25 сентября

дожди льют 25 сентября - к холодной и долгой зиме;

на дубах много желудей - зима будет теплой;

гроза 25 сентября - осенью еще будут теплые дни;

удалось встретить змею и покормить ее мясом - к благополучию в семье.

Что сегодня нельзя делать

В этот день особенно чтут змей, поэтому вредить им ни в коем случае нельзя. Если наступить на змею в лесу, даже случайно, церковь расценивает это, как грех. Поэтому от похода в лес лучше совсем воздержаться. Также сегодня, как и в любой другой церковный праздник, нельзя ссориться, сквернословить и сплетничать.

Что можно делать 25 сентября

На двадцать пятый день осени наши предки собирали рябину, делали из нее настойки и заготовки на зиму. Часто для рецептов использовали мед и читали заговоры над блюдами, "заряжая" на целебный эффект.

Вас также могут заинтересовать новости: