Христиане отмечают церковный праздник 25 мая в честь святого Епифания Кипрского. К этому дню зацветает рябина, которую наши предки считали особенным и священным деревом. На Руси в этот день срывали ветку рябины, несли домой и ставили в посуду с водой. Чем дольше такая ветка цветет и не вянет, тем счастливее будет семья.
Рожденный 25 мая человек имеет талант к кулинарии и обладает сильным голосом. В этот день, по поверьям, стоит надеть красную одежду, и тогда вас будет сопровождать счастье. День считается опасным в общении - высок риск конфликтов и ссор.
Что нельзя делать 25 мая
- Женщине нельзя ревновать мужа, иначе его уведут.
- Нельзя жадничать сегодня, иначе потом потеряете гораздо больше.
- В раковине нельзя оставлять грязную посуду на весь день.
Приметы погоды 25 мая
- Если рябина густо цветет, то будет хороший урожай льна и овса.
- Соловей громко поет - к потеплению.
- Пасмурное утро - к холодному и дождливому лету.
- Синие облака вечером сулят перемену погоды.