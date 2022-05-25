Народный праздник 25 мая имеет название Епифанов день, Рябиновка.

Христиане отмечают церковный праздник 25 мая в честь святого Епифания Кипрского. К этому дню зацветает рябина, которую наши предки считали особенным и священным деревом. На Руси в этот день срывали ветку рябины, несли домой и ставили в посуду с водой. Чем дольше такая ветка цветет и не вянет, тем счастливее будет семья.

Рожденный 25 мая человек имеет талант к кулинарии и обладает сильным голосом. В этот день, по поверьям, стоит надеть красную одежду, и тогда вас будет сопровождать счастье. День считается опасным в общении - высок риск конфликтов и ссор.

Что нельзя делать 25 мая

Женщине нельзя ревновать мужа, иначе его уведут. Нельзя жадничать сегодня, иначе потом потеряете гораздо больше. В раковине нельзя оставлять грязную посуду на весь день.

Приметы погоды 25 мая

Если рябина густо цветет, то будет хороший урожай льна и овса.

Соловей громко поет - к потеплению.

Пасмурное утро - к холодному и дождливому лету.

Синие облака вечером сулят перемену погоды.

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