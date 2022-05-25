Что можно делать 25 мая, а от чего лучше отказаться верующим - читайте в материале УНИАН.

Святитель Епифаний жил в IV веке на Кипре. По происхождению был евреем и славился, как очень образованный человек. Приняв христианство, подвизался в монастыре, а затем уехал в Египет и остался в пустыне. Многие люди приходили к нему за помощью и советом, а Епифаний обращал их к истинной вере. На 60-м году жизни был рукоположен в епископы, скончался в возрасте 96 лет.

В честь памяти святого сегодня отмечается народный праздник 25 мая - Епифанов день.

Православный праздник 25 мая - день памяти святителя Германа

Герман жил в VII веке, на жизнь его выпало множество тягот и лишений. После смерти отца был отдан императором в церковные клирики, а затем поставлен епископом. За защиту веры его сослали, затем вернули к службе и поставили патриархом Константинополя. Во времена царствия Льва Армянина снова был изгнан, в основном, за непоколебимость своей веры и пророческие речи. Скончался святой в возрасте 96 лет.

Приметы 25 мая

увидеть листья кувшинки на пруду - больше не будет заморозков;

много майских жуков - к засухе летом;

восход красного цвета - лето будет жарким, возможны пожары;

гусь ощипывает перья - к затяжному ненастью.

Сон в ночь с 24 на 25 мая сбывается в ближайшем будущем.

Что сегодня нельзя делать

В эту дату категорически запрещено что-либо консервировать или есть консервацию - нечистая сила испортит еду. Верующим, которые хотят посетить церковь, нельзя никому говорить об этом - навлечете беду. Церковь призывает не жадничать и не отказывать в помощи, иначе скоро сами будете нуждаться.

Что можно делать 25 мая

В народе этот праздник называется "Рябиновка", так как именно сегодня рябина считалась целебным деревом и можно было проводить разные обряды. Один из них - сорвать веточку рябины и поставить дома, чтобы защитить жилье от бед. Хозяйки из рябины готовят разные блюда, угощая ими знакомых и соседей. Девушкам сегодня лучше не надевать темные вещи - к несчастью в личной жизни.

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