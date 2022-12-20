Народный праздник 20 декабря известен под названием Амвросимов день.

Христиане отмечают церковный праздник 20 декабря в честь Миланского епископа Амвросия. Этот святой известен скромным образом жизни и тем, что он пожертвовал все свое имущество церкви. Чтобы заслужить уважение святого, наши предки в этот день делали пожертвования для церкви.

На Руси с Амвросия начинали готовиться к Рождеству: резали домашний скот и птицу, солили мясо, сало и рыбу, крутили домашние колбасы. Девушки посвящали этот день шитью и шили себе приданное.

По давней традиции, на Амвросия старшая женщина в семье надевала вывернутый наизнанку кожух и рукавицы. В таком наряде пекли домашний хлеб с травами и чесноком. Этот обрядовый хлеб нарезали и раздавали каждому члену семьи по кусочку, а затем запивали святой водой. Верили, что такой ритуал привлечет в дом благополучие и счастье.

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Верующие люди в эту дату соблюдали Рождественский пост. Верили, что если сегодня попоститься, то святой Амвросий благословит.

Что нельзя делать 20 декабря

На Амвросия нельзя заниматься гаданиями, различными гаданиями и обрядами с картами. Неудачный день для ремонта и починки сломанных предметов. Убить паука сегодня - к несчастью.

Приметы погоды 20 декабря

Вороны весь день каркают - к дождю.

Если лошадь ложится на землю, то скоро выпадет снег, а если ведет себя беспокойно и фыркает - погода ухудшится.

Мокрый снег идет - к прохладному и дождливому лету. Сухой снег предвещает засуху летом.

Сильный туман утром предвещает мощные снежные метели.

Яркие звезды утром - к морозу.

На деревьях появилась паутина - к ясной погоде и потеплению.

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