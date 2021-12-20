Какой православный праздник 20 декабря отмечают верующие и что нужно делать в этот день - читайте на УНИАН.

Амвросий родился в 340 году в Галлии, где его отец был правителем. Рано лишившись матери, был отдан на воспитание сестре. Получил хорошее образование, а потому стал правителем двух областей. Дело свое знал, был милостив и справедлив, за что люди любили его. Позже стал епископом - боролся с арианской ересью и язычеством.

Идолопоклонники возмущались, Амвросий успокаивал их, а когда император Феодосий приказал казнить непослушных, святой обвинил его в жестокости. Правитель приказа своего не отменил, но приехал к Амвросию, чтобы причаститься Святых Тайн. Преподобный не пустил императора к причастию. Феодосий покаялся и тогда был удостоен чести Божией.

Святой Амвросий скончался в 397 году и в его честь сегодня отмечается народный праздник 20 декабря - Абросим.

Православный праздник 20 декабря - день памяти Нила Столобенского

Преподобный Нил родился в Новгородской губернии, точных данных о его происхождении нет. Известно только, что он был монахом в одной из Псковских обителей. Позже уехал в пустыню, где подвизался на подвиги: питался желудями с дуба, постоянно молился и соблюдал строгий пост. Дьявол искушал Нила, но тот не поддавался и провел в таком житие тринадцать лет.

Читайте также20 декабря 2021 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делатьОднажды Нил услышал знамение Господа и удалился в Тверскую губернию, где нашел себе место для уединения. Там же выкопал пещеру, позже построил часовню и келию. Снова постился и молился, стойко выдерживая искушения дьявола. Люди стали узнавать о святом, приходили к нему за помощью и даже помогали с провизией.

Перед смертью Нил захотел познать Святых Тайн, Господь исполнил желание святого и послал к нему игумена Никольского монастыря. Скончался преподобный Нил Столобенский в 1554 году.

Приметы 20 декабря

солнце в дымке - ждать непогоды;

снег идет в этот день - лето будет дождливым;

ясная погода без осадков - летний период окажется сухим;

кошка пьет много воды - скоро ударят морозы.

Что сегодня нельзя делать

На Амвросия женщинам запрещено шить, вязать и стирать. Также нельзя расчесывать волосы и мыть голову. Тех, кто нарушит запрет, ждет большое количество болезней и неудач. Славяне в этот день не устраивали шумных гуляний - считалось, что тот, кто может выдержать до конца дня и не выпить ни грамма - будет здоровым всю зиму.

Что можно делать 20 декабря

Несмотря на то, что слишком сильно веселиться в этот день нельзя, собраться за семейным ужином никто не запрещает. Наоборот, поверья гласят, что родные, которые 20 декабря нашли время друг на друга, укрепили тем самым свой род и силу предков.

Сегодня также можно заготавливать продукты и заниматься хозяйством, главное - не перетруждаться. Как и в любой другой церковный праздник, на Амвросия запрещено ссориться.

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Автор: Кристина Кащавцева