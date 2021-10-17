Народный праздник 17 октября получил названия Ерофеев день, Ерофей Лешегон.

Сегодня, 17 октября, христиане отмечают церковный праздник священномученика Иерофея. Наши предки связывали этого святого с наступлением морозов и буйством нечистых сил. Часто в эту дату выпадает иней и первый снег.

В Ерофеев день бушует леший, поэтому в лес в эту дату стараются не ходить. Также в лесу можно встретить злого лесного царя. Наши предки верили, что с 17 октября медведь начинает готовить себе берлогу. В этот день полезно пить напитки красного цвета – соки, компоты и вино.

Что нельзя делать 17 октября

Нельзя ходить в лес в одиночку. В эту дату нельзя рубить деревья и ломать ветки. Дорога сегодня считается опасной и непредсказуемой. Водителям нельзя спешить и лихачить. Запрещено переедать, иначе будут серьезные проблемы со здоровьем.

Приметы погоды 17 октября

Снег в этот день сулит наступление зимы через 40 дней.

Если птицы взъерошили перья, то скоро будет непогода.

Красный закат – к сильным ветрам.

Автор: Екатерина Пулатова