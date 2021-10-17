Народный праздник 17 октября / фото pixabay.com
Сегодня, 17 октября, христиане отмечают церковный праздник священномученика Иерофея. Наши предки связывали этого святого с наступлением морозов и буйством нечистых сил. Часто в эту дату выпадает иней и первый снег.
В Ерофеев день бушует леший, поэтому в лес в эту дату стараются не ходить. Также в лесу можно встретить злого лесного царя. Наши предки верили, что с 17 октября медведь начинает готовить себе берлогу. В этот день полезно пить напитки красного цвета – соки, компоты и вино.
Что нельзя делать 17 октября
- Нельзя ходить в лес в одиночку.
- В эту дату нельзя рубить деревья и ломать ветки.
- Дорога сегодня считается опасной и непредсказуемой. Водителям нельзя спешить и лихачить.
- Запрещено переедать, иначе будут серьезные проблемы со здоровьем.
Приметы погоды 17 октября
- Снег в этот день сулит наступление зимы через 40 дней.
- Если птицы взъерошили перья, то скоро будет непогода.
- Красный закат – к сильным ветрам.