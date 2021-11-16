Народный праздник 17 ноября / фото pixabay.com
17 ноября отмечается церковный праздник священномученика Никандра, епископа Мирского и Ермея пресвитера. В этот день обычно бывает плохая погода.
День считается опасным и тревожным. По поверьям 17 ноября по земле разгуливает нечисть и может навредить людям. Особенно привлекали нечисть пустые дома. Наши предки в этот день старались не выходить из дома. Женщины выпекали хлеб и занимались рукоделием, а мужчины готовили избу к зиме.
Сон в ночь с 16 на 17 ноября не вещий, но символический. В нем скрыты полезные послания и предупреждения.
Что нельзя делать 17 ноября
- Нельзя никому одалживать уголь и средства добычи огня, например спички и зажигалку. С ними можно отдать человеку свое счастье.
- Нельзя покидать дом на целый день, иначе в него проникнут злые силы.
- В этот день нельзя играть свадьбу, знакомиться и судиться с людьми.
Приметы погоды 17 ноября
- Увидеть комара - к теплой и поздней зиме.
- Если утки не улетели зимовать, то зима будет теплой.
- Волнистые облака предвещают ухудшение погоды.
- Снег выпал – к ранней и теплой весне.