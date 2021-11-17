Сегодня православные верующие чтут память трех святых.

Никандр был рукоположен апостолом Титом в епископы, а Ермей - в пресвитеры, жили в городе Мире. Во времена гонения на христиан, которые начал правитель Ливаний, Никандр и Ермей попали под суд. Их заставляли отречься от Христа, долго и страшно мучили. Святые не отказались от Господа, за что их жестоко избили и похоронили заживо.

В честь памяти мучеников сегодня отмечается народный праздник 17 ноября - Еремин день.

Православный праздник 17 ноября - день памяти преподобного Иоанникия Великого

Иоанникий был родом из Вифинийской страны, в детстве пас скот и прославился, как смиренный и кроткий мальчик. Любил молиться, поэтому часто оставлял животных на пастбище, находил уединенное место и обращался к Господу.

Читайте такжеИменины 17 ноября: у кого День ангела и как назвать ребенкаДостигнув совершеннолетия, отправился на военную службу. Там, к сожалению, впал в иконоборческую ересь. Однажды Иоанникий встретил странника, который сказал ему, что христианин не должен отрицать Господа. После окончания войны ему предлагали награды, но молодой человек отказался и ушел в монастырь.

Позже поселился в Олимпийской пустыне, там в пещере прожил три года в строгом посте и молитве. Несколько лет путешествовал по другим пустыням и монастырям.

За свою жизнь Иоанникий сотворил много чудес: лечил больных, освобождал заключенных из темниц, предсказывал будущее. Скончался в возрасте 94 лет.

Приметы 17 ноября

пошел снег в этот день - зима будет морозной и снежной;

сколько в небе птиц - столько теплых дней ждать в следующем году;

дождь 17 ноября - погода изменится;

северный ветер дует - к дождям, южный - к морозам.

Что сегодня нельзя делать

Церковь в этот день категорически запрещает что-либо давать в долг, в том числе, деньги. Нельзя выносить предметы из дома, иначе накличете беду. Как и в любой другой церковный праздник, 17 ноября нельзя ссориться и обижаться. Свадьбу играть тоже не стоит, иначе молодожены скоро разведутся.

Что можно делать 17 ноября

Наши предки защищали свои жилища змеиной шкурой или лошадиной подковой. Считалось, что если принести такую вещь в дом, несчастья обойдут семью стороной. Лучше в этот день вообще не выходить из дома и следить за своими разговорами - 17 ноября нечистая сила особенно активна и может навредить человеку даже через слова.

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Автор: Кристина Кащавцева