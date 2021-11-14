14 ноября верующие отмечают церковный праздник бессребреников Кузьмы и Демьяна. Эти святые считаются покровителями ремесел, домашней птицы и брака. Им молятся об исцелении от болезней, любви между супругами и взаимопонимании с детьми.
В народе эта дата получила название Осенние Кузьминки. В этот день резали птицу и отправляли части мяса родным. Из птицы готовили наваристые супы и ароматные пироги. Куриц-несушек очень оберегали и кормили лакомствами, а их яйца считали целебными.
День Кузьмы и Демьяна считали девичьим праздником. Его отмечали с большим размахом: для этого устраивали вечеринку, приглашали музыкантов и всю молодежь. На стол ставили блюда из куриного мяса.
Сон с 13 на 14 ноября считается вечным.
Что нельзя делать 14 ноября
- В этот день нельзя есть почки животных, иначе могут заболеть собственные почки. А вот есть сердечки разрешено.
- Нельзя смотреть в глаза нищим и бездомным.
- Воду после купания ребенка нельзя выливать на улицу, иначе ребенок может заболеть.
Приметы погоды 14 ноября
- Теплый день – к мягкой зиме.
- Если на некоторых деревьях осталась листва, то зима будет затяжной.
- Грязь на дорогах означает, что до середины зимы не будет заморозков.
- Если лужи и озера покрылись льдом, то теплых дней в ноябре больше не будет.