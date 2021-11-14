Народный праздник 14 ноября известен в народе под названиями Кузьминики осенние, День Кузьмы и Демьяна, Куретники, Святые бессребреники.

14 ноября верующие отмечают церковный праздник бессребреников Кузьмы и Демьяна. Эти святые считаются покровителями ремесел, домашней птицы и брака. Им молятся об исцелении от болезней, любви между супругами и взаимопонимании с детьми.

В народе эта дата получила название Осенние Кузьминки. В этот день резали птицу и отправляли части мяса родным. Из птицы готовили наваристые супы и ароматные пироги. Куриц-несушек очень оберегали и кормили лакомствами, а их яйца считали целебными.

День Кузьмы и Демьяна считали девичьим праздником. Его отмечали с большим размахом: для этого устраивали вечеринку, приглашали музыкантов и всю молодежь. На стол ставили блюда из куриного мяса.

Сон с 13 на 14 ноября считается вечным.

Что нельзя делать 14 ноября

В этот день нельзя есть почки животных, иначе могут заболеть собственные почки. А вот есть сердечки разрешено. Нельзя смотреть в глаза нищим и бездомным. Воду после купания ребенка нельзя выливать на улицу, иначе ребенок может заболеть.

Приметы погоды 14 ноября

Теплый день – к мягкой зиме.

Если на некоторых деревьях осталась листва, то зима будет затяжной.

Грязь на дорогах означает, что до середины зимы не будет заморозков.

Если лужи и озера покрылись льдом, то теплых дней в ноябре больше не будет.

Автор: Екатерина Пулатова