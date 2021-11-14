Православные верующие сегодня чтут память Космы и Дамиана, мученика Ерминингельда.

Косма и Дамиан происходили из Азии и были родными братьями. Их мать рано овдовела и воспитывала сыновей в благочестии и любви к Господу. Повзрослев, Косма и Дамиан обучились врачебному делу и стали помогать больным. Бессребрениками их прозвали из-за того, что никакой платы за свою помощь святые не просили. Всю свою жизнь Косма и Дамиан трудились на благо людей, мирно скончались в Феремане.

В честь памяти святых сегодня отмечается народный праздник 14 ноября - "Кузьминки".

Православный праздник 14 ноября - день памяти мученика Ерминингельда

Читайте также14 ноября 2021 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делатьОтец Ерминингельда был царем готов и последователем арианской веры. Сын его, по настоянию епископа, уверовал во Христа и оставил ересь. За это отец лишил его престолонаследия и заключил в темницу. На пасху отец послал арианского епископа, чтобы причастить Ерминингельда, но тот отказался. Вскоре мученика казнили мечом.

Приметы 14 ноября

дождь в этот день - следующий год будет урожайным;

выпал снег 14 ноября - ждите теплых дней;

на реках образовался лед - морозы будут стоять до весны;

кошка мяукает весь день - к несчастью.

Что сегодня нельзя делать

Согласно древним традициям, в этот день нежелательно смотреть в глаза нищим и подавать милостыню. Если нарушить запрет, вас ждут беды и несчастья. В старину люди 14 ноября не выливали на улицу воду, в которой купали младенцев. Те семьи, которые игнорировали примету, долго потом боролись с бессонницей ребенка.

Что можно делать 14 ноября

Наши предки в этот день отмечали "Осенние Кузминки" и готовились встречать зиму. Молодые девушки молились Косме и Дамиану о красоте, здоровье и молодости, а также просили встречу с хорошим женихом. Также было принято обмениваться курами в знак особого уважения. Таких кур не убивали, а держали ради яиц - они считались целебными.

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Автор: Кристина Кащавцева