Народный праздник 12 сентября известен под названиями Александр Сытник, Александров день.

Христиане отмечают церковный праздник 12 сентября в честь святого Александра Свирского. Тезки этого святого сегодня отмечают День ангела Александра. Этого святого в народе называли Александром Сытником, поскольку после однодневного поста 11 сентября вновь разрешалось есть мясо и молочные продукты.

Наши предки в этот день готовили поле к зимовке - рыхлили и мульчировали почву, убирали последнее сено, засевали озимые зерновые культуры. День удачный для посадки овощей и чеснока на зиму.

По народной традиции, в Александров день начиналась пора осенних посиделок. Люди ходили в гости друг к другу и обсуждали последние новости. Женщины вместе занимались рукоделием, а молодежь веселилась.

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Что нельзя делать 12 сентября

В этот день запрещено мстить и совершать поступки из злых побуждений. Всё зло, совершенное сегодня, вернется к человеку бумерангом. Сегодня считается плохой приметой стирать и гладить постельное белье. Нельзя считать мелочь сегодня - это сулит бедность. Мужчинам не стоит мыть голову сегодня, иначе они рано облысеют. Плакать сегодня - к семейным конфликт. Чинить или ставить забор 12 сентября - к неурядицам дома. Не стоит играть в азартные игры сегодня, иначе весь год будете проигрывать.

Приметы погоды 12 сентября

Если ежи селятся близко к людям, то зима будет теплой, а если далеко от людей - зимой будет холодно.

Если звезды ночью отчетливо видно, то скоро погода улучшится.

Густой туман утром сулит непогоду.

Если птицы долго кружатся в небе, но никуда не улетают, то осень будет теплой.

Пчелы начали запечатывать улей воском - к ранней и холодной зиме.

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