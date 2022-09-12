Христиане отмечают церковный праздник 12 сентября в честь святого Александра Свирского. Тезки этого святого сегодня отмечают День ангела Александра. Этого святого в народе называли Александром Сытником, поскольку после однодневного поста 11 сентября вновь разрешалось есть мясо и молочные продукты.
Наши предки в этот день готовили поле к зимовке - рыхлили и мульчировали почву, убирали последнее сено, засевали озимые зерновые культуры. День удачный для посадки овощей и чеснока на зиму.
По народной традиции, в Александров день начиналась пора осенних посиделок. Люди ходили в гости друг к другу и обсуждали последние новости. Женщины вместе занимались рукоделием, а молодежь веселилась.
Что нельзя делать 12 сентября
- В этот день запрещено мстить и совершать поступки из злых побуждений. Всё зло, совершенное сегодня, вернется к человеку бумерангом.
- Сегодня считается плохой приметой стирать и гладить постельное белье.
- Нельзя считать мелочь сегодня - это сулит бедность.
- Мужчинам не стоит мыть голову сегодня, иначе они рано облысеют.
- Плакать сегодня - к семейным конфликт.
- Чинить или ставить забор 12 сентября - к неурядицам дома.
- Не стоит играть в азартные игры сегодня, иначе весь год будете проигрывать.
Приметы погоды 12 сентября
- Если ежи селятся близко к людям, то зима будет теплой, а если далеко от людей - зимой будет холодно.
- Если звезды ночью отчетливо видно, то скоро погода улучшится.
- Густой туман утром сулит непогоду.
- Если птицы долго кружатся в небе, но никуда не улетают, то осень будет теплой.
- Пчелы начали запечатывать улей воском - к ранней и холодной зиме.