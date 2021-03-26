Сегодня обладатели этого гордого имени отмечают свои именины.

Сегодня церковь почитает мучеников Александра Римского и Александра Пиднского. Они оба вели праведную жизнь и умерли за церковную веру. Имя Александр ежегодно входит в пятерку самых популярных имен для новорожденных мальчиков в Украине.

С древнегреческого это имя означает "защитник", "людской защитник". Александр имеет сильный и волевой характер. Он очень упрямый и ненавидит обман и предательство. Сегодня мужчин с этим величественным именем стоит поздравить с именинами, прислав стих или поздравительную открытку от УНИАН.

Поздравления с именинами Александра

Александр, поздравляю тебя!

И желаю, сердечно любя,

Долгих лет, добра, красоты,

Чтоб сбылись все желанья, мечты.

Пусть в семье будет штиль и покой,

Пусть супруга гордится тобой.

Я желаю побед грандиозных,

Пусть не стоят враги тебе козни!

Желаю, Саша, чтобы ты

Всегда был счастлив, не болел,

Осуществлял свои мечты

И все, что хочется, имел!

Пускай любовь и доброта

Твою жизнь вечно наполняют!

Пускай же для тебя всегда

Удача и успех сияют!

Александр, в день чудесный

Я желаю оптимизма,

Пусть обидам и сомненьям

Не найдется места в жизни.

Будь всегда отважным, бодрым,

Жизнерадостным и сильным,

Состоятельным и добрым,

И конечно же, счастливым!

Александр, день ангела твой

Пусть подарит душевный покой,

Пусть тебе, наконец, повезет,

И удача большая придет.

Будь веселым и не унывай —

Все желанья сбываются. Знай.

Нужно просто чуть-чуть подождать,

Я хочу тебе счастья желать!

Веет мужеством и теплом,

Когда имя твое звучит —

И с дружеским огоньком,

И крепкое, словно гранит.

Александру пусть дарит судьба

Отменное настроение.

В именины все для тебя —

И подарки, и вдохновение!

День ангела сегодня у тебя.

Ты Александр, и значит, ты защитник.

Спокойна может быть твоя семья.

Прими же пожеланья, именинник!

Пускай удача не заставит ждать

И не бывает недостатка в средствах,

И сердце будет сладко замирать —

Сюрпризов ради, сладких и чудесных!

Поздравляю с днем ангела тебя, Александр. От всего сердца желаю быть хозяином своей судьбы. Пусть все желания сбываются именно так, как тебе хочется, и именно тогда, когда тебе это нужно. Пусть радость повсюду будет присутствовать в твоей жизни, а близкие и родные никогда не разочаровывают. С праздником и всего тебе самого прекрасного!

Саша, пускай в твоей жизни происходят только радостные перемены, пускай тебя ждут блестящие успехи и достижения, а каждый день будет наполнен радостью и счастьем! Желаю тебе любить и быть любимым, иметь только верных друзей и всегда оставаться крепким, сильным и здоровым мужчиной!

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Автор: Екатерина Пулатова