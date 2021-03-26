Сегодня церковь почитает мучеников Александра Римского и Александра Пиднского. Они оба вели праведную жизнь и умерли за церковную веру. Имя Александр ежегодно входит в пятерку самых популярных имен для новорожденных мальчиков в Украине.
С древнегреческого это имя означает "защитник", "людской защитник". Александр имеет сильный и волевой характер. Он очень упрямый и ненавидит обман и предательство. Сегодня мужчин с этим величественным именем стоит поздравить с именинами, прислав стих или поздравительную открытку от УНИАН.
Поздравления с именинами Александра
Александр, поздравляю тебя!
И желаю, сердечно любя,
Долгих лет, добра, красоты,
Чтоб сбылись все желанья, мечты.
Пусть в семье будет штиль и покой,
Пусть супруга гордится тобой.
Я желаю побед грандиозных,
Пусть не стоят враги тебе козни!
Желаю, Саша, чтобы ты
Всегда был счастлив, не болел,
Осуществлял свои мечты
И все, что хочется, имел!
Пускай любовь и доброта
Твою жизнь вечно наполняют!
Пускай же для тебя всегда
Удача и успех сияют!
Александр, в день чудесный
Я желаю оптимизма,
Пусть обидам и сомненьям
Не найдется места в жизни.
Будь всегда отважным, бодрым,
Жизнерадостным и сильным,
Состоятельным и добрым,
И конечно же, счастливым!
Александр, день ангела твой
Пусть подарит душевный покой,
Пусть тебе, наконец, повезет,
И удача большая придет.
Будь веселым и не унывай —
Все желанья сбываются. Знай.
Нужно просто чуть-чуть подождать,
Я хочу тебе счастья желать!
Веет мужеством и теплом,
Когда имя твое звучит —
И с дружеским огоньком,
И крепкое, словно гранит.
Александру пусть дарит судьба
Отменное настроение.
В именины все для тебя —
И подарки, и вдохновение!
День ангела сегодня у тебя.
Ты Александр, и значит, ты защитник.
Спокойна может быть твоя семья.
Прими же пожеланья, именинник!
Пускай удача не заставит ждать
И не бывает недостатка в средствах,
И сердце будет сладко замирать —
Сюрпризов ради, сладких и чудесных!
Поздравляю с днем ангела тебя, Александр. От всего сердца желаю быть хозяином своей судьбы. Пусть все желания сбываются именно так, как тебе хочется, и именно тогда, когда тебе это нужно. Пусть радость повсюду будет присутствовать в твоей жизни, а близкие и родные никогда не разочаровывают. С праздником и всего тебе самого прекрасного!
Саша, пускай в твоей жизни происходят только радостные перемены, пускай тебя ждут блестящие успехи и достижения, а каждый день будет наполнен радостью и счастьем! Желаю тебе любить и быть любимым, иметь только верных друзей и всегда оставаться крепким, сильным и здоровым мужчиной!
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