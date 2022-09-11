Народный праздник 11 сентября имеет названия Иван Постный, Усекновение главы Иоанна Предтечи.

Христиане отмечают церковный праздник 11 сентября в честь мученической смерти Иоанна Предтечи. Он получил название Усекновение Главы Иоанна Предтечи. Этому святому молятся об избавлении от головной боли. Важно всем сердцем верить, что молитва вам поможет, и тогда даже самая сильная мигрень отступит.

Наши предки считали, что в этот день начинается настоящая погодная осень. С 11 сентября обычно заметно холодает. В церковном календаре 11 сентября соблюдается строгий пост, поэтому сегодняшнюю дату назвали "Иван Постный". Таким образом чтили память Иоанна, который вел постный образ жизни.

Наши предки посвящали эту дату уборке конопли, чтобы добыть конопляное масло. На Ивана Постного на Руси собирали коренья и убирали репу. Репу до появления картофеля на Руси добавляли во многие блюда. В этот день рекомендуется посетить церковную службу и искренне помолиться Богу.

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Что нельзя делать 11 сентября

Некоторые люди считают, что в этот день нельзя разрезать круглые предметы, такие как арбуз и капусту, а также брать в руки топоры, лопаты и ножи. Всё это напоминает об обезглавливании Иоанна Крестителя. Однако церковь считает такие запреты ложными суевериями. В этот день нужно соблюдать строгий пост. Нельзя есть мясо, молочные продукты, рыбу и яйца.

Приметы погоды 11 сентября

Если гуси долго летают, то скоро дождь пойдет, а если летят лебеди, то может выпасть первый снег.

Журавли улетели на зимовку - скоро похолодает.

Если гремит гром, то осень будет теплой.

Если из каштана опали листья, но не опали каштаны, то бабье лето будет затяжным.

Грачи роются в листьях - к теплой, но дождливой погоде.

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