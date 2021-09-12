Сегодня почитается память трех Александров.

Александр, Иоанн и Павел были патриархами в Константинополе. Александр проповедовал христианство и много раз спорил с философами. Наказывал еретиков за притворство, с помощью веры обнажал людские пороки.

Иоанн был сыном бедных родителей, отец готовил его стать ремесленником, но Иоанн получил видение свыше и стал жить у инока-подвижника в подвигах. Получил звание диакона, потом - постника, отличался щедростью к бедным. Скончался в 595 году.

Павел был христианином, но вынужден был скрывать свою веру из-за страха быть измученным за Христа. Он был человеком благочестивым, но боязливым. Видя, что у него нет помощников для развития христианской веры в эпоху сильного идолопочитания, он оставил пост и удалился в пустыню, где и умер.

В честь памяти трех святых сегодня также отмечается народный праздник 12 сентября - Александров день.

Какой сегодня церковный праздник - перенесение мощей Александра Невского

Александр был сыном князя Ярослава и святой Александры (Феодосии). С детства отличался благочестивостью, интересовался Священным Писанием. Много времени уделял обучению и часто посещал храм. Женился на дочери князя Полоцкого а, став управителем, стремился, чтобы все воины его были милосердны и справедливы.

Читайте также12 сентября 2021 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делатьНевским его прозвали за то, что он одержал победу над шведами на реке Неве. Когда хан Батый услышал о таком правителе и пригласил к себе, Невский отказался почитать идолов, но сказал, что Батыя уважает, так как сам Господь даровал ему царствие.

Батый был сражен мужественностью правителя, отпустил его с дарами и освободил русское духовенство от податей. Скончался Александр Невский в 1203 году.

Праздник 12 сентября - день памяти Александра Свирского

Родился Александр в простой семье, был мальчиком способным, но учился плохо. Это его огорчало, поэтому все время он проводил в молитве, прося помощи. Господь услышал его и помог, с того времени Александр еще больше молился и стал поститься. В брак вступить отказался.

Когда ему исполнилось 26 лет, он стал иноком на Валааме, где прожил 13 лет, затем удалился в уединенное место недалеко от Свири, где 7 лет провел в тяжелых подвигах. Вскоре к нему стали собираться люди и Александр основал Свирский монастырь, получив прозвище Александр Свирский.

Став игуменов, подвигов своих не бросил, а стал придерживаться еще строже. Ел мало, носил ветхую одежду, никого не осуждал за насмешки. Славился даром проницательности и чудотворения. Однажды увидел Пресвятую Богородицу над церковью, скончался в 1533 году в возрасте 80 лет.

Приметы 12 сентября

играть в карты сегодня - обречь себя на несчастье целый год;

рассыпать соль - к супружеской измене;

звезд много на небе - будущий год станет урожайным;

звездопад 12 сентября - к неудачам, болезням и эпидемиям.

Что сегодня нельзя делать

Сегодня христианская церковь не рекомендует с кем-либо ругаться или бездельничать. Также нельзя играть в карты, злоупотреблять спиртным и поддаваться вредным привычкам. Перестилать постель лучше тоже в другой день.

Что можно делать 12 сентября

В этот день наши предки устраивали пышные застолья. Главным блюдом был ячмень, сваренный на молоке и хлеб из муки нового урожая. Люди соблюдали традицию: плели косу из ячменных, льняных и овсяных стеблей, чтобы следующий год был урожайным.

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Автор: Кристина Кащавцева