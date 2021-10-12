Народный праздник 12 октября получил названия Феофан Милостивый и Кириак Отшельник.

12 октября христиане отмечают церковный праздник преподобного Кириака Отшельника, а также святого Феофана Милостивого. Обычно в этот день стоит пасмурная и туманная погода. В северных областях может выпасть первый снег.

12 октября отмечается праздник охотников. Это хороший день для охоты на зайца. В конце этого дня охотники накрывали стол и рассказывали байки. Существует много охотничьих суеверий в этот день. Если охотник на пути встретит старую женщину или недруга, то нужно сразу вернуться домой и не пытаться охотиться.

Что нельзя делать 12 октября

В день Феофана Милостивого нельзя злиться, вредить кому-то, мучить животных. Нельзя чтобы дома закончилась соль. Запрещено в этот день давать и брать в долг.

Приметы погоды 12 октября

Гром сегодня сулит зиму без снега.

Звездное небо – к сухой осени.

Много поздних грибов в лесу – к поздней зиме.

Листья деревьев покрылись инеем – к солнечному и ясному дню.

Автор: Екатерина Пулатова