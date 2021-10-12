12 октября какой сегодня праздник / фото pixabay.com
12 октября христиане отмечают церковный праздник преподобного Кириака Отшельника, а также святого Феофана Милостивого. Обычно в этот день стоит пасмурная и туманная погода. В северных областях может выпасть первый снег.
12 октября отмечается праздник охотников. Это хороший день для охоты на зайца. В конце этого дня охотники накрывали стол и рассказывали байки. Существует много охотничьих суеверий в этот день. Если охотник на пути встретит старую женщину или недруга, то нужно сразу вернуться домой и не пытаться охотиться.
Что нельзя делать 12 октября
- В день Феофана Милостивого нельзя злиться, вредить кому-то, мучить животных.
- Нельзя чтобы дома закончилась соль.
- Запрещено в этот день давать и брать в долг.
Приметы погоды 12 октября
- Гром сегодня сулит зиму без снега.
- Звездное небо – к сухой осени.
- Много поздних грибов в лесу – к поздней зиме.
- Листья деревьев покрылись инеем – к солнечному и ясному дню.