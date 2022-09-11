Сегодня отмечается большой христианский праздник - Усекновение главы Иоанна Предтечи 2022. В эту дату принято ходить в церковь, ставить свечи и просить у Крестителя Господня помощи в делах. УНИАН расскажет, какие картинки с днем Усекновения главы Иоанна Предтечи будут наиболее удачными.
Ранее мы говорили о том, что можно делать в день Усекновения главы Иоанна Предтечи 2022 и о чем молиться святому.
Усекновение главы Иоанна Предтечи - картинки, поздравления, пожелания
Этот праздник очень грустный,
Он в Христовой вере постный,
Принял смерть Иоанн Предтеча,
Пусть не гаснут в храмах свечи!
Отсекли главу Пророка,
Вынесли, глумясь на блюде,
Нет предела у порока,
Помните об этом люди!
От себя порок гоните,
Верой душу укрепляйте,
В Иоаннов день, скорбите,
Его в молитвах поминайте!
В День усекновения главы Иоанна Предтечи пожелаю уверенных сил и крепкого здоровья, благополучия в доме и тепла, неисчерпаемой веры и благодати, уважения и понимания, светлой надежды в душе. Желаю, чтобы в жизни не было мучений и огорчений.
Благодати тебе земной и небесной,
Достатка, добра, гармонии, мира,
Жизни спокойной, красивой, чудесной,
Чтоб не покинула духовная сила.
Желаю, не знать тебе бед и печали,
Всевышний пускай семью бережет,
С Усекновение главы Иоанна Предтечи,
Счастье в дом к тебе пусть придет.
В День Усекновения главы Иоанна Предтечи хочу пожелать мира, добра и благополучия. Желаю жить по совести. Желаю верить в лучшее. Желаю делиться с близкими надеждой, радостью и счастьем. Пусть в жизни будет меньше трудностей и тревог. Путь будет больше света и благодеяния.
В памятный день Иоанна Предтечи
Зажгите в церквах поминальные свечи,
Он поплатился своей головой
За веру свою и душевный покой.
И вам я желаю в сердцах очищенья
От мыслей дурных и в делах пригрешенья.
Добра, понимания, счастья, тепла,
И чтобы надежда по жизни вела!
В День усекновения главы Иоанна Предтечи я хочу пожелать тебе быть человеком светлой мысли, крепкой веры, искренней любви, душевной простоты, внутренней красоты, неутомимой надежды. Пусть в твоей жизни не будет потерь и тревог, пусть Иоанн Креститель помогает справляться с любой несправедливостью и сложностью жизни.