Лучшие поздравительные открытки с праздником Усекновения главы Иоанна Предтечи в материале УНИАН.

Сегодня отмечается большой христианский праздник - Усекновение главы Иоанна Предтечи 2022. В эту дату принято ходить в церковь, ставить свечи и просить у Крестителя Господня помощи в делах. УНИАН расскажет, какие картинки с днем Усекновения главы Иоанна Предтечи будут наиболее удачными.

Ранее мы говорили о том, что можно делать в день Усекновения главы Иоанна Предтечи 2022 и о чем молиться святому.

Усекновение главы Иоанна Предтечи - картинки, поздравления, пожелания

Этот праздник очень грустный,

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Он в Христовой вере постный,

Принял смерть Иоанн Предтеча,

Пусть не гаснут в храмах свечи!

Отсекли главу Пророка,

Вынесли, глумясь на блюде,

Нет предела у порока,

Помните об этом люди!

От себя порок гоните,

Верой душу укрепляйте,

В Иоаннов день, скорбите,

Его в молитвах поминайте!

В День усекновения главы Иоанна Предтечи пожелаю уверенных сил и крепкого здоровья, благополучия в доме и тепла, неисчерпаемой веры и благодати, уважения и понимания, светлой надежды в душе. Желаю, чтобы в жизни не было мучений и огорчений.

Благодати тебе земной и небесной,

Достатка, добра, гармонии, мира,

Жизни спокойной, красивой, чудесной,

Чтоб не покинула духовная сила.

Желаю, не знать тебе бед и печали,

Всевышний пускай семью бережет,

С Усекновение главы Иоанна Предтечи,

Счастье в дом к тебе пусть придет.

В День Усекновения главы Иоанна Предтечи хочу пожелать мира, добра и благополучия. Желаю жить по совести. Желаю верить в лучшее. Желаю делиться с близкими надеждой, радостью и счастьем. Пусть в жизни будет меньше трудностей и тревог. Путь будет больше света и благодеяния.

В памятный день Иоанна Предтечи

Зажгите в церквах поминальные свечи,

Он поплатился своей головой

За веру свою и душевный покой.

И вам я желаю в сердцах очищенья

От мыслей дурных и в делах пригрешенья.

Добра, понимания, счастья, тепла,

И чтобы надежда по жизни вела!

В День усекновения главы Иоанна Предтечи я хочу пожелать тебе быть человеком светлой мысли, крепкой веры, искренней любви, душевной простоты, внутренней красоты, неутомимой надежды. Пусть в твоей жизни не будет потерь и тревог, пусть Иоанн Креститель помогает справляться с любой несправедливостью и сложностью жизни.

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