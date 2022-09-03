Когда молятся Иоанну Крестителю и о чем можно попросить святого - узнайте в материале УНИАН.

Ежегодно 11 сентября православные верующие встречают Усекновение Главы Иоанна Предтечи 2022 - большой праздник, созданный в честь памяти одного из самых важных святых. УНИАН расскажет, как звучит молитва Иоанну Крестителю об исцелении и о чем еще попросить пророка.

Ранее мы составляли подробный православный календарь на сентябрь 2022, чтобы вы ничего не пропустили.

Молитва Иоанну Крестителю о детях

Крестителю Христов честный Предтече, крайний пророче, первый мучениче, постников и пустынников наставниче, чистоты учителю и ближний друже Христов! Тя молю, и тебе прибегая не отрини мене от твоего заступления, не остави мя падшего многими грехи; обнови душу мою покаянием, яко вторым крещением; очисти мя, грехи оскверненнаго, и понуди внити, иможе ничтоже скверно входит, в Царствие Небесное. Аминь. Видео дня

Молитва Иоанну Крестителю об исцелении от пьянства

Святый Предтече и Крестителю Христов Иоанне! Проповедник сый покаяния, кающихся не презри нас, но молися ко Владыце Христу за нас, недостойных рабов, унылых, немощных, во многия грехи впадших. Смерти убо чаем, о гресех же наших николиже поболехом и о Царствии Небеснем не попекохомся: но не презри нас, Крестителю Христов, честный Предтече, болий рожденных всех, постником и пустынником наставниче, чистоты учителю и ближний друже Христов. Тя молим, к тебе прибегаем: не отрини нас, просящих твоего заступления, обнови души наша покаянием, еже есть второе крещение: твоим ходатайством пред Господем испроси нам очищение грехов. Уста недостойная вопиют к тебе, и душа смиренная молится, сердце сокрушенное из глубины воздыхает: простри пречистую твою десницу и защити нас от враг видимых и невидимых. Ей, Господи Иисусе Христе! Молитвами святаго Иоанна Крестителя Твоего, изряднее же Пречистыя Твоея Матери, Владычицы нашея Богородицы, спаси нас, грешных рабов Твоих, кающихся о гресех. Ты бо еси Бог кающихся, и на Тя, Спасителя, возлагаем надежду, славяще Пресвятое Имя Твое, со Безначальным Твоим Отцем, и со Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков.

Молитва Иоанну Предтече о здоровье

Святый Предтече и Крестителю Христов Иоанне! Проповедник сый покаяния, кающихся не презри нас, но молися ко Владыце Христу за нас, недостойных рабов, унылых, немощных, во многия грехи впадших. Смерти убо чаем, о гресех же наших николиже поболехом и о Царствии Небеснем не попекохомся: но не презри нас, Крестителю Христов, честный Предтече, болий рожденных всех, постником и пустынником наставниче, чистоты учителю и ближний друже Христов. Тя молим, к тебе прибегаем: не отрини нас, просящих твоего заступления, обнови души наша покаянием, еже есть второе крещение: твоим ходатайством пред Господем испроси нам очищение грехов. Уста недостойная вопиют к тебе, и душа смиренная молится, сердце сокрушенное из глубины воздыхает: простри пречистую твою десницу и защити нас от враг видимых и невидимых.Ей, Господи Иисусе Христе! Молитвами святаго Иоанна Крестителя Твоего, изряднее же Пречистыя Твоея Матери, Владычицы нашея Богородицы, спаси нас, грешных рабов Твоих, кающихся о гресех. Ты бо еси Бог кающихся, и на Тя, Спасителя, возлагаем надежду, славяще Пресвятое Имя Твое, со Безначальным Твоим Отцем, и со Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков.

Акафист Иоанну Крестителю

Крестителю Христов, проповедниче покаяния, кающагося не презри мене, но совокупляяся с вои небесными, молися ко Владыце за мене недостойнаго, унылаго, немощнаго и печальнаго, во многия беды впадшаго, утружденнаго бурными помыслы ума моего: аз бо есмь вертеп злых дел, отнюдь не имеяй конца греховному обычаю; пригвожден бо есть ум мой земным вещем. Что сотворю, не вем, и к кому прибегну, да спасена будет душа моя? Токмо к тебе, святый Иоанне, благодати тезоимените, яко тя пред Господем, по Богородице, вем больша быти рожденных всех, ибо ты сподобился еси коснутися верху Царя Христа, вземлющаго грехи мира, Агнца Божия: Егоже моли за грешную мою душу, да поне отныне, в первыйнадесять час, понесу тяготу благую и прииму мзду с последними. Ей, Крестителю Христов, честный Предтече, крайний пророче, первый во благодати мучениче, постников и пустынников наставниче, чистоты учителю и ближний друже Христов, тя молю, к тебе прибегаю, не отрини мене от твоего заступления, но возстави мя, падшагося многими грехи; обнови душу мою покаянием, яко вторым крещением, понеже обоего начальник еси: крещением омываяй грех, покаяние же проповедуяй во очищение коегождо дел скверных; очисти мя грехми оскверненнаго и понуди внити, аможе ничтоже скверно входит, во Царствие Небесное. Аминь.

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