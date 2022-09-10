Народный праздник 10 сентября известен под названиями Анна и Савва Скирдники, Анна пророчица.

Христиане отмечают церковный праздник 10 сентября в честь преподобных Саввы Крипецкого и Анны Пророчицы. В эту дату наши предки собирали последнее сено на огороде и плотно связывали его, а затем складывали его в сараи. За помощью в работе молились святому Савве, чтобы он придал сил и послал хорошую погоду.

С этого период на Руси начинались осенние ярмарки. Дата считается очень удачной для торговцев и всех людей, которые связаны с продажей. А вот покупателям в этот день нужно быть внимательными, чтобы их не одурачили.

Хозяйки 10 сентября выпекали пирожки и булки. Считается, что в этот день получается очень удачное и податливое тесто.

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Что нельзя делать 10 сентября

Нельзя ходить в лес сегодня, особенно в одиночку. Иначе леший может завести в чащу. Нельзя рассказывать свои секреты и тайны другим людям, особенно малознакомым. Не стоит признаваться в любви и свататься в этот день. Женщинам в этот день не рекомендуется слишком много работать. Нельзя тратить все деньги из кошелька сегодня. В кошельке должны остаться какие-то купюры.

Приметы погоды 10 сентября

Листья березы пожелтели - к большому урожаю опят в лесу.

Южный ветер дует - к улучшению погоды.

Если береза желтеет сверху - то весна будет ранней, а если желтеет снизу - то весна наступит поздно.

Мокрая погода сулит скорое похолодание.

Если гуси и журавли ещё не улетели на зимовку, то зима будет поздней и теплой.

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