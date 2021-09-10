Сегодня верующие почитают память трех святых угодников

Савву назвали Крыпецким за то, что он подвизался в Крыпецкой пустыни. Савва много молился, постоянно постился, отдавал всего себя Богу и труду. Вскоре о нем узнали люди и стали приходить. На тот момент обитель была построена, но Савва стать настоятелем не захотел.

Савва Крыпецкий учил и простых мирян, и вельмож помогать бедным, беречь себя от вражды и разногласий, уметь прощать и жить в чистоте духа. Умер в глубокой старости в 1495 году. Сегодня в честь святого отмечается народный праздник 10 сентября - Анна и Савва Скирдники.

Православный праздник сегодня - день памяти Моисея Мурина

Моисей жил в IV веке в Египте. Прозвали его "Мурин", то есть "черный" за то, что он был из Эфиопии. В молодости хозяин выгнал Моисея из дома, но трудом зарабатывать юноша не хотел, поэтому стал разбойником.

Читайте такжеИменинники 10 сентября: кого поздравлять с Днем ангела и как назвать ребенкаЗа свой крутой нрав и целеустремленность его сделали главным в банде. Но такой образ жизни вскоре надоел Моисею, он понял, как он грешен перед Богом.Моисей явился в обитель и просил сделать его иноком.

Братия не верила ему, но юноша долго стоял под воротами монастыря, просил и плакал. Монахи смилостивились над грешником и приняли его к себе. В обители Моисей прожил до своих 75 лет, соблюдая строгий пост и молитву, умер в смирении.

Приметы 10 сентября

березы желтеют с верхушки - к ранней осени, снизу - к поздней;

журавли и гуси не улетели на юг - зима наступит поздно и будет теплой;

много желтых листьев - к хорошему урожаю опят.

Считается, что в этот день можно гадать - предсказания обязательно сбудутся.

Что сегодня нельзя делать

Наши предки говорили, что 10 сентября в лес лучше не ходить. Если уж очень надо, то возьмите с собой пирожок и, входя в лес, оставьте на пенке, чтобы угостить лешего. Молодым женихам и мужьям не рекомендуется ходить к родителям невесты - можно накликать беду.

Что можно делать 10 сентября

Сегодня завершающий день уборки хлеба. Также 10 сентября убирают коноплю и собирают яблоки. Православные верующие молятся святым Савве и Анне, просят избавления от пьянства.

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Автор: Кристина Кащавцева