Эффектный муссовый торт: как приготовить нежный десерт

Такой торт - не просто вкусный, но и очень красивая сладость.

Муссовый торт считается настоящим трендом современной кулинарного мастерства.

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Основой в таком торте выступает любой вид бисквита или же песочное тесто. Этот слой должен быть достаточно тонким.

Мусс можно для торта использовать любой. Классическим считается шоколадный на основе белого, молочного или горького шоколада. Начинять торт можно по-разному, проявив всю свою фантазию. Покрываться муссовый торт может глянцевой глазурью или шоколадом.

Муссовый шоколадный торт с бананами

Бананы - 2 шт. (400 г)

Печенье песочное - 200 г

Масло сливочное - 90 г

Сметана - 400 г

Молоко - 100 мл

Желатин - 1 ст. л. (10 г)

Сахар - 60 г

Какао-порошок - 3 ст. л.

Шоколад для украшения - 10 г

В стакан налить 100 мл воды, всыпать желатин и оставить для набухания.

Готовим основу. Сначала измельчить печенье в крошку. Сливочное масло растопить и всыпать в него крошку из печенья, перемешать.

В разъемную форму выложить песочно-масляную крошку и утрамбовать ее ложкой. Поставить форму с основой в морозильную камеру на 10 минут, пока готовится мусс.

Готовим шоколадный мусс. В небольшую кастрюлю налить молоко, всыпать сахар и поставить на огонь. Нагреть до растворения сахара.

Добавить в кастрюлю какао-порошок и набухший желатин, перемешать до однородности. Масса должна нагреться, но не закипеть. Выключить огонь, добавить сметану. Вмешать сметану венчиком, чтобы получился однородный шоколадный крем.

Бананы очистить от кожуры. Разрезать каждый на 4 части - пополам вдоль, а затем поперек.

Форму с песочной основой достать из холодильника. Разложить на основу кусочки бананов. Залить бананы шоколадным муссом. Поставить торт в холодильник на 2-3 часа, а лучше на ночь. Затем достать форму из холодильника и освободить торт от бортов. По желанию можно украсить тертым шоколадом. Переложить шоколадный торт на тарелку и подавать к столу.

Муссовый клубничный торт

Для бисквита

Куриные яйца - 1 шт.

Сахар - 50 г

Пшеничная мука - 50 г

Разрыхлитель - 5 г

Для клубничного компоте

Сахар - 150 г

Клубника - 300 г

Желатин - 15 г

Вода - 2 ст.л.

Для сливочного мусса

Сахар - 150 г

Желатин - 15 г

Вода - 2 ст.л.

Сливки жирные - 250 г

Ванилин - 2 г

Для украшения

Клубника - 300 г

В миску вбить куриное яйцо, добавить сахар. Взбить блендером до образования пенящейся смеси. Всыпать просеянную муку и разрыхлитель. Аккуратно ложкой (снизу-вверх) перемешать тесто, чтобы оно стало однородным, но не осело.

Дно и бортики формы смазать сливочным маслом, вылить бисквитное тесто. Духовку разогреть до 180°С. Бисквит выпекать около 30 минут. Готовность проверить деревянной зубочисткой. Вынуть бисквит из формы. Вырезать круг по размеру разъемной формы, в которой будет собираться торт. Дать коржу остыть.

Заранее нужно приготовить желатин согласно инструкции, указанной на упаковке.

Тем временем готовим основу для клубничного компоте. Свежую или замороженную клубнику промыть, просушить и блендером превратить в пюре. Перелить его в кастрюльку, добавить сахар и поставить на огонь, варить до полного растворения сахара, перемешивая. Выключить огонь.

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Желатин следует распускать на водяной бане или на медленном огне на плите, не доводя до кипения, постоянно перемешивая. Желейную смесь разделить на две части. Одну соединить с клубничным пюре и тщательно перемешать.

В другую металлическую миску влить густые сливки, добавить сахар и ванилин, положить на огонь, разогреть смесь, но не довести до кипения, взбить смесь венчиком. Влить оставшуюся желейную смесь и тщательно перемешать.

Теперь можно собирать торт. Форму или кулинарное кольцо лучше затянуть пищевой пленкой, чтобы потом торт было легче вынуть. Бисквит положить в разъемную форму.

Сверху вылить муссовый крем. Положить в холодильник на час, дать застыть первому слою крема. Затем залить слой клубничного компоте и опять положить в холодильник на час. По желанию готовый торт можно залить глазурью или украсить свежими ягодами клубники.

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