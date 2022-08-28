Молитвы на Ореховый Спас помогут вам донести свою просьбу на небеса.

29 августа отмечается народно-христианский праздник Ореховый Спас. В этот день верующие святят в церкви орехи и хлеб домашней выпечки.

На Третий Спас можно прочитать молитву иконе "Спас нерукотворный" или Животворящему Кресту Господню. Текст читают как в церкви, так и дома - важно лишь делать это в тишине и с искренними и добрыми помыслами. Перед произнесением молитвы вслух прочитайте её несколько раз.

Молитва на Ореховый Спас Животворящему Кресту Господню

Защити меня, Господи, силою Честного и Животворящего Твоего Креста, и сохрани меня от всякого зла. Ослаби, прости, прости, Боже, грехи наши, вольные и несвободные как в слове и в деле, как в ведении и не в ведении, как во дни и в нощи, как в уме и в мысли: все нам прости, как благ и Человеколюбец.

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Ненавидящих и обижающих нас, прости, Господи Человеколюбче. Благотворящим благосотвори. Братьям и родным нашим даруй яко же ко спасению прошения и жизнь вечную. Немощным телом посети и исцеление даруй. Сущим на море управы.

Помяни, Господи, нас, смиренных и грешных, и недостойных рабов Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии и всех Твоих святых: яко благословен еси во веки веков. Аминь.

Молитва на Ореховый Спас о благословении и прощении грехов

Владыко Господи Святый, y вышних живешь и всевидящим твоим оком созерцаешь на все творения! Тебе привязывается души и тела, тебе молимся, Святе святых, простри руку Твою невидимую и благослови всех нас, и прости нам всякое прегрешение вольное и невольное, словом или делом содеянное.

Даруй нам, Господи, умиление, даруй слезы смирения души на очищение от многих грехов наших, даруй волю Твою милость миру Твоему и нам, недостойным рабом Твоим, ибо благословенно и прославлено есть имя Твое ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

Молитва на Спас Нерукотворный

О Преблагий Господи Иисусе Христе, Боже наш!

Ты древле человеческаго естества Твоего лице пресвятою водою омыв и убрусом отер, чудесне оное на том же убрусе изобразити и Едесскому князю во исцеление недуга его послати благоволил еси. Се и мы ныне, грешнии раби Твои, душевными и телесными недуги нашими одержимии, лица Твоего, Господи, ищем и с Давидом во смирении душ наших зовем: не отврати лица Твоего от нас, и уклонися гневом от рабов Твоих, Помощник нам буди, не отрини нас и не остави нас.

О Всемилостивый Господи, Спасителю наш! Вообрази Сам Себе в душах наших, да во святыне и правде жительствуеши, будем сынове Твои и наследницы Царствия Твоего, и тако Тебе, Премилостиваго Бога, нашего, купно со Безначальным Отцем Твоим и Пресвятым Духом, славити не престанем во веки веков. Аминь.

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